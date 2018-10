'Quiero a Millonarios porque hay una rivalidad buena y sana': Herrera

Atlético Nacional venció a Leones 3-1 por la semifinal de la vuelta de la Copa Colombia y llegó a la final de este torneo. En el global, el cuadro verde se impuso 4-1. Hernán Darío Herrera, entrenador de Atlético Nacional, analizó el rendimiento de sus dirigidos.

“Fue un equipo que tuvo mucha posesión de balón, cambios de orientación y fue preciso a la hora de definir. Nacional fue superior en toda la cancha y fue justo ganador, jugó bien el grupo de jugadores”, dijo Herrera sobre la presentación de sus dirigidos.



“Nacional siempre tiene que estar en ese lugar. Lo importante es terminar bien la Copa, buscar el título que para eso llegamos hasta acá. Nacional va a entrar con todo para ganarlo”, comentó sobre la importancia de disputar el título copero. Herrera también destacó la importancia que tiene este resultado para él. “Es una alegría grande, porque en tan poco tiempo llegamos a la final y sortear todo lo que había acá. Me siento muy contento con mi grupo de trabajo y con mis jugadores”.



Millonarios y Once Caldas se pelearán este viernes por el otro cupo a la final. Sin embargo, Herrera admitió que quiere una final con Millonarios, por la rivalidad que tienen ambos clubes. “Ojalá me toque Millonarios, si me toca el Once Caldas también muy bueno, pero yo quiero que me toque Millonarios porque aquí hay una rivalidad muy grande, buen y sana. Como integrante de Nacional quiero a Millonarios”.



Sobre la lesión de Jorman Campuzano, quien tuvo que ser sustituido en el minuto 9 de la segunda parte, indicó: “Jorman tiene un dolor en la rodilla. Lo mejor era cuidarlo, porque vienen partidos muy bravos para nosotros y tenemos que recuperarlo”.







Simón Gómez Córdoba

Para EL TIEMPO

Medellín