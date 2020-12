‘Me les quito el sombrero a los jugadores’: Rivera

El tolimense Hárold Rivera perdió el pulzo con el argentino Juan Cruz Real, tras salir derrotado 3-0 en la ida y vencer al América 2-0 en la Vuelta de la final del torneo del fútbol colombiano.

Los jugadores. Me les quito el sombrero. Hicieron todo en la cancha para ganar y eso me tiene contento.



El futuro. Vamos a seguir trabajando. Esto no se construye de la noche a la mañana.



El partido. Tuvimos situaciones de gol. En el segundo tiempo no encontramos el camino ideal para llegar.



¿Y el 2021? Tenemos que pelear en torneo internacional. Hay que soñar y trabajar.



