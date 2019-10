Las confesiones de Hárold Rivera, técnico de Santa Fe

Santa fe venció 2-0 al Bucaramanga, llegó a su sexto partido con victoria consecutivo y ya llegó a 20 puntos, los mismos que Once Caldas y Rionegro, que son octavo y noveno, respectivamente, en la tabla de posiciones.

Hárold Rivera es el responsable del éxito cardenal y sueña con la clasificación.



¿Varita mágica? Hemos tenido un complemento entre la parte anímica y futbolística, esperamos seguir de la misma manera y conseguir la clasificación. En esta instancia tenemos poco tiempo de entrenar, solo podemos recuperar, afianzar la idea e ir el domingo a buscar otra victoria.



Lo clave. El colectivo se ha potenciado, hemos tenido una mejora en todas las líneas, pero vamos paso a paso y esperamos el próximo partido. Equidad es un buen rival, juega bien, pero como todos es otro equipo a vencer.



Revelaciones. Dylan y Herrera son jugadores interesantes, no me da temor meter los jugadores jóvenes, son importantes por su proceso desde las divisiones menores.



Confianza. Las victorias nos han generado confianza, nos hace saber que queremos más. Vamos partido a partido. Controlamos al rival, generamos opciones por ambos costados y estoy muy feliz porqué el equipo viene haciendo las cosas de buena manera.



Sin goles. Hemos consolidado una defensa, es satisfactorio no recibir gol, trabajamos para eso en la semana.



