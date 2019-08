'Esta nómina puede ubicar a Santa Fe en una mejor posición': Rivera

Hárold Rivera vivió su primer partido como DT de Santa Fe. El equipo no ganó, pero mostró mejores cosas, pero sigue sin ganar. El entrenador analizó el desempeño del equipo y sacó sus primeras conclusiones.

Conclusiones:

"Me dejó buenas sensaciones. El equipo hizo por el resultado, por ganar los 3 puntos. Fue un Patriotas complicado, con proceso. Los contrarrestamos en su ataque. Les presionamos la salida y los obligamos a lanzar. No concretamos, pero tuvimos volumen de ataque, situaciones que por apresurados no concretamos, pero se van tomando confianza los jugadores, el equipo; lo demostraron en la cancha. Hizo por sumar los tres puntos", dijo el entrenador.

¿Qué le gustó?

​"El equipo tuvo una respuesta importante, se vio que corrieron, me gustó la presión tras pérdida de balón, luchar por recuperar, claro, hace falta mecanizar muchos movimientos y situaciones y pienso que esta nómina puede ubicar a Santa Fe en una mejor posición. Vamos trabajando y esperemos que capten la idea rápido y jugar con esa intensidad".



¿Qué le preocupa?

"Me dejó tranquilo la actitud de los jugadores. Sí pueden. Hay que intentarlo. Hay que jugar más adelante, con más coordinaciones ofensivas. Me preocupa el tiempo, que no hay mucho, el jueves tenemos Copa, el domingo con Junior. Poco tiempo para trabajar. Hay que mirar recuperación para lo que viene.



Lo que viene...

"Hay que buscar ganar, hay que ganarle a Nacional aunque la ventaja esté amplia"



La cantera:

"El tema de la cantera es espinoso. Lo trato con pinzas. Los jugadores van a ser tenidos en cuenta. He impulsado jugadores, no me da temor si el jugador demuestra".



DEPORTES