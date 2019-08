'Si Boca perdía, me sacrificaban en una plaza pública': Alfaro

Boca Juniors goleó por 3-0 (1-0) a Liga de Quito el miércoles en la capital ecuatoriana (2.850 msnm), colocándose en el umbral de las semifinales de la Copa Libertadores 2019. Al final del juego, el DT de Boca, Gustavo Alfaro, sacó pecho por la estrategia que utilizó para jugar en la altura.

"La otra vez que vine a Quito me comí 6 goles (como DT de Arsenal). Tratamos de analizar el partido en un contexto global y en lo que es Liga, un muy buen equipo. Apenas supimos que sería nuestro rival analizamos la mejor decisión. Armamos una estrategia con la finalidad de buscar una victoria, como pasó con Paranaense donde ganamos un partido con mucha autoridad en un lugar donde hacía mucho no perdía", dijo el DT.



Alfaro reacciono ante algunas críticas recibidas en el último tiempo, por las decisiones tomadas para el juego en la altura.



"Hicimos interconsultas con fisiólogos, con médicos. Hablé con entrenadores que habían dirigido en Ecuador.Hubo quienes me dijeron que íbamos a tener que jugar con tapones mixtos, por la altura del pasto. Tratamos de achicar todo el margen de error. A los jugadores les expliqué que hasta el óxido nitroso que tomaron antes del partido tiene un fundamento científico: que los nutrientes se absorban más rápido".

Los jugadores de Boca Juniors celebran uno de los goles. Foto: AFP



“Uno puede estar en una tribuna y discutir, pero escuché muchas cosas que me parecieron injustas. No me sorprende. Toda mi vida fue así. Siempre me pasó. Un día ascendí con Olimpo y al otro día el presidente me echó porque decía que no podía dirigir en Primera. Que nunca di la talla en el lugar donde estoy. Lo único que se es callarme y trabajar. Lo que me interesa es lo que sienten los jugadores”.



Finalmente, Alfaro dijo: "No descubrimos la pólvora. Hicimos lo que debíamos hacer, convencidos. Hicimos una estrategia como lo hacemos para cada partido. Si Boca perdía, me hubieran sacrificado en una plaza pública. Las cosas las cumplimos".



