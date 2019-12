Los penaltis, la instancia a la que le quiere huir el DT del América

Alexander Guimaraes está muy ilusionado con la estrella para el América, pero no pierde la calma. Espera que llegue la hora del partido contra Junior para plasmar en la cancha todo lo trabajado en el semestre. Sabe que es el último esfuerzo. No piensa en estadísticas, ni en llegar a los penaltis.

Estadísticas: las estadísticas lo que dicen es que vamos empatados, primer partido empatados y así seguimos.



Penaltis: "Por supuesto queremos terminar y liquidar en los 95 minutos que se jueguen. Veremos lo que vaya sucediendo, si el juego sigue empatado. Por la cabeza mía y de los jugadores no está la situación de los penaltis. Aunque obviamente lo hemos practicado".



Campaña: "Hemos estado hablando todos estos días sobre que tenemos la opción latente de finiquitar el torneo en casa, que era lo que pensábamos. Los jugadores están conscientes, muy enfocados y después ya es el partido lo que nos dirá el resultado final. Respecto a los jugadores, espero contar con todo el plantel, En la noche, en la ronda médica, me dirán quiénes están o no para arrancar".



La clave local: "Apegarnos a un libreto que los jugadores han entendido, ser contundentes y ser muy fuertes, todo el equipo, defensivamente. Tendremos que seguir por ese camino y hacer todo para ganar".



Correr: "Toda la temporada hemos trabajado. Cuando juegas estos partidos finales y una final, estoy seguro que si te pusiera a ti (periodista) a jugar una final, correrías más de lo que piensas. Acá todos hacen un esfuerzo extraordinario. Así lo arrojan los datos que tenemos. En los minutos que se jueguen vamos a seguir corriendo y jugando lo que hemos jugado".



¿Cómo lo vive?: "Hemos llegado acá por merecimiento debido al convencimiento y la entrega y calidad de los jugadores. América no solo quedó en primer lugar de la primera fase empatado con Nacional si uno que fue primero del cuadrangular y llega a este partido final. Lo veo con la satisfacción de que en este periodo tan corto hemos logrado cosas importantes como el regreso a la Copa Libertadores. Tenemos una oportunidad para hacer que esta temporada sea mejor aún. Sabemos de la calidad del rival y que va a ser un juego durísimo".



Evitar penaltis: "A ninguno se nos pasa definir el partido por penales. El juego nos va a ir diciendo qué opciones hay de llegar a esa instancia. Si pasa, estamos preparados para enfrentarla. Tenemos jugadores pensados para la ronda".



Campeón extranjero: "No se me viene nada a la mente, hasta que llegue el momento lo voy a pensar".



Mentalidad: "Aportar experiencia, la tranquilidad, haber vivido esta situaciones, respaldándome en lo que he hecho siempre, en los capitanes, que sé que han estado conversando con los compañeros del plantel. De ver la determinación del primer juego, eso me deja tranquilo en el sentido de que los jugadores están esperando ese momento. No fantaseo con eso.



Hinchas: "De tanto tiempo sin estar en una final, controlar la alegría del aficionado se´ria una tontería mía. Los aficionados están felices porque ellos, los jugadores se la están dando. Después ya es continuar o que hemos hecho con el estadio lleno, hacer sentir a los jugadores que están en casa. Que haya paz".



El rival: "Se sienten cómodos de visita. Por eso han sido buenos visitantes. Tenemos que llevar el juego a la zonas que más nos convengan".



