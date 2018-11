‘El clásico hay que ganarlo siempre’: Guillermo Sanguinetti

Guillermo Sanguinetti, técnico de Santa Fe, se mostró muy satisfecho por la victoria 3-0 frente al Deportes Tolima, actual campeón de Liga, que los mantiene con opciones de clasificar a los cuartos de final de la Liga. El uruguayo mantiene su cabeza en los dos frentes que afronta su equipo, el torneo local y la Copa Suramericana, y ahora comienza a preparar el partido del jueves con Junior. Esto dijo Sanguinetti en conferencia de prensa.

La importancia del triunfo. “Era muy importante ganar hoy para seguir pensando en la posibilidad de la clasificación. El último partido es con Millonarios y aparte es un clásico, siempre hay que ganar”.



¿Prioridad a la Copa o a la Liga? “Ahora estoy pensando en el partido del jueves. De acuerdo a como terminen los jugadores veremos quien juega contra Mllonarios, pero acá no hay suplentes: están todos en condiciones de jugar tanto el partido de Copa como el clásico”.



Las causas de la mejoría. “Lo que ha cambiado es que hemos tenido la contundencia que no tuvimos en las primeas fechas. Al comienzo no las concretábamos. Si analizamos la diferencia de goles, este equipo genera muchas situaciones y en partidos que empatamos no convertimos, eso es lo que hace que no estemos en la posición en que deberíamos haber estado, pero el fútbol es de goles”.



El duelo con Junior. “Somos dos equipos que nos conocemos bien, es un torneo internacional, es una semifinal de Copa Suramericana. Más allá de eso van a ser 180 minutos muy disputados, cada cual con sus armas. Nos toca arrancar los primeros 90 de local y tenemos que tratar de que no nos conviertan gol y sacar diferencia”.



