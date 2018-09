‘La expulsión nos condicionó mucho’: Sanguinetti

Guillermo Sanguinetti, el técnico de Santa Fe, quedó tranquilo al ver que su equipo está ya entre los ocho primeros, pero también molesto por algunas decisiones del árbitro Óscar Gómez en el triunfo 0-1 frente al Huila. Este fue su balance.

El resultado. “Es una victoria importantísima. El rival, si bien no se le están dando los resultados, es un qrupo bien trabajado, hoy hasta tuvimos algunos inconvenientes por el hecho de las expulsiones. Nos condicionó mucho esa expulsión a poco de comenzado el segundo tiempo. El equipo estaba preparado para hacer más daño y poder marcar otro gol, iban a estar los espacios”.



El arbitraje. “En una jugada que ni siquiera es falta le sacan amarilla a Rodríguez y eso nos condiciona el partido. Incluso hubo otros fallos que nos perjudicaron, Perlaza termina expulsado por una primera amarilla que no era”.



La campaña. “La realidad indica que en este tiempo, desde que asumimos, hemos perdido un partido, con Nacional en casa, entonces recuperamos acá lo que hemos perdido. Ahora entre semana tenemos Copa Colombia, la otra semana Copa Suramericana y el equipo se va poniendo en las posiciones de arriba”.



Los cambios en la nómina. “Nosotros en estos últimos dos partidos hemos variado. No teníamos a Roa, jugo Baldomero, jugó Gordillo, le tocó entrar a Salazar, no jugaron ni Guastavino ni Seias de entrada. Nosotros estamos variando y los jugadores que están afuera están preparados para jugar”.



