'Voy a decirlo claro al plantel, y si me toca irme, me voy': Castro

Las ruedas de prensa de Fernando Castro suelen ser un partido paralelo al que se disputa. En esta ocasión el entrenador del América se mostró bastante disgustado por la forma en como perdió el equipo contra el clásico rival 0-1 en el Pascual Guerrero. La 'mechita' acumula cuatro partidos sin ganar y tres derrotas consecutivas, estas fueron las palabras del DT:

Las impresiones tras el clásico...

'Ustedes quieren que yo venga y coja al equipo y lo despedace, trataré de que esto mejore, pero allá, trabajando y hablando con ellos se solucionan las cosas'.

¿Cómo solucionar el mal momento del equipo?

'Yo creo que esto es de hablarlo con los jugadores individualmente, yo si veo que hay jugadores que no tienen el nivel de hace un mes, o mes y medio atrás, téngalo por seguro que me sentaré con el plantel y seré claro con ellos'.

¿Qué hacer para darle solución?

'Un equipo como América pierde tres partidos seguidos, a estas alturas de la vida perder así, es como si tuviera que abrir un costal y darle la vuelta, así como juega el equipo a mi no me gusta, hay que respeto por la camiseta y por la gente que viene a ver un espectáculo, así no puedo aceptarlo, el martes voy a decirlo claro al plantel y si me toca irme me voy, tes horas y media y paro en Buga, para comerme un manjar blanco'.

En qué trabajar...

'El plantel tiene que tener muy claro en que posición está y la responsabilidad que tiene bajo la institución, vamos a ver como trabaja el plantel, la actitud y quien está dispuesto a ponerle el pecho a esta brisa, en esta semana se tiene que encontrar la solución'.





