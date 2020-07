Gobierno responde a Dimayor sobre regreso del fútbol en agosto

La asamblea de la Dimayor dio a conocer que el fútbol colombiano regresará en la última semanas de agosto con dos partidos amistosos y que la novena fecha de la Liga I, suspendida por la pandemia del nuevo coronavirus, se jugará en la primera semana de septiembre.

Sin embargo, esta decisión de la entidad está sujeta a lo que diga el Gobierno colombiano, que primero debe revisar la propuesta y aceptarla o no, de acuerdo con la evolución del virus en el país.



Una ve conocida la decisión de la Dimayor,E L TIEMPO se comunicó con el Ministro del Deporte, Ernesto Lucena, quien habló sobre el tema.



"Esperamos la notificación oficial de la Federación sobre fecha de inicio del campeonato. Y sobre el modelo de torneo y dónde se jugará", precisó Lucena.



Y agregó: "Una vez recibida la propuesta esta será evaluada por el Ministerio de Salud para ser aprobada o no".



El ;Ministro indicó que todo dependerá de la evaluación y del proceso que se tenga de los protocolos para dar el aval para que regresen los partidos de fútbol.



"Si están cumplidos los protocolos no le veo problema", indicó el jefe de esa cartera.



