‘No podía creer que el balón había entrado’: Cetré

Edwin Cetré fue la figura del partido en el que Junior logró un empate 2-2 con el Tolima en Ibagué y el cupo a la disputa de la tercera final consecutiva en el fútbol colombiano. Estas fueron sus declaraciones a Win Sports al final del partido.

El partido. Se dio todo y nos vamos contentos. La diferencia en los dos tiempos fue porque llegamos con otra idea de juego. No pensamos que nos quitarían la pelota. Nos sorprendieron.



Sus compañeros. Vamos a la final, que es lo importante. Sabemos lo que hacen Cantillo y Cariaco, eso fue clave para llegar a esta instancia.



El gol. Buena fue la jugada de González, quien vio cómo me corrí, recibí el balón y disparé. El portero se lanzó, no podía creer que el balón había entrado. Hay que tener la cabeza bien puesta para l que viene.



La final. Este partido contra el Tolima era una final anticipada, ya salimos de eso y ahora nos enfocaremos en la final. Pudimos hacer tiempo y sacar el cupo.



