Explosivas declaraciones de Didier Luna, tras denuncia de acoso sexual

Didier Luna, el extécnico de la Selección Colombia femenina Sub-17 y que fue denunciado por acoso sexual por la fisioterapeuta del equipo, Carolina Rozo, habló, tras conocer la decisión de pagar una mena menor.

“La justicia cojea, pero llega”, dijo Luna, en una entrevista con Todelar.

Y agregó: “Estoy tranquilo. Aceptar estos cargos era parte de la negociación".



El acuerdo implica que se le cambia el cargo de acoso sexual por el de imputación por injuria por vía de hecho agravada, que tiene una pena menor e incluso es excarcelable.

La pena se revelará en una nueva audiencia el 23 de marzo.

Luna pidió perdón a una de sus víctimas y dijo que no fue su intención.



“Mi vida cambió tremendamente. Fueron 14 meses difíciles. No tuve oportunidad de trabajar, tuve problemas con mi familia, con mis hijas. Recibí atropellos y muchos quisieron enviarme a la cárcel”, señaló el DT.



Luna, además, confesó que “fue un año y algo más de torturas, pero tuve el apoyo de varia gente que creyó en mí, que me conoce”.



El técnico señaló que el arreglo fue propuesto por la parte denunciante y que él y sus abogados acordaron en aceptarlo.



La defensa de Luna argumentó que él no tiene antecedentes penales, que ha cumplido el llamado de la justicia y que llevó a Colombia a un mundial además de otorgarle “títulos a este país”, para pedir que se le suspenda la pena con lo que no iría a prisión. Añadió que la pena no supera los 72 meses de prisión.



“En primera instancia se habló de pagar $10 millones, pero es que estoy en quiebra, nadie me dio trabajo por este problema y con ese tema se llegó a un acuerdo”, precisó el estratega.



“En ningún momento traté a las jugadoras ni a nadie del cuerpo técnico con los términos que se informaron. He sido claro siempre con mi trabajo”, sentenció.



