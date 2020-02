Explosivas declaraciones de Didier Luna, tras denuncia de acoso sexual

Didier Luna, el extécnico de la Selección Colombia femenina Sub-17 y que fue denunciado por acoso sexual por la fisioterapeuta del equipo, Carolina Rozo, habló, tras conocer la decisión de pagar una mena menor.

“La justicia cojea, pero llega”, dijo Luna, en una entrevista con Todelar.

Y agregó: “Estoy tranquilo. Aceptar estos cargos era parte de la negociación".



El acuerdo implica que se le cambia el cargo de acoso sexual por el de imputación por injuria por vía de hecho agravada, que tiene una pena menor e incluso es excarcelable.

La pena se revelará en una nueva audiencia el 23 de marzo.

Luna pidió perdón a una de sus víctimas y dijo que no fue su intención.



“Mi vida cambió tremendamente. Fueron 14 meses difíciles. No tuve oportunidad de trabajar, tuve problemas con mi familia, con mis hijas. Recibí atropellos y muchos quisieron enviarme a la cárcel”, señaló el DT.



Luna, además, confesó que “fue un año y algo más de torturas, pero tuve el apoyo de varia gente que creyó en mí, que me conoce”.



El técnico señaló que el arreglo fue propuesto por la parte denunciante y que él y sus abogados acordaron en aceptarlo.



La defensa de Luna argumentó que él no tiene antecedentes penales, que ha cumplido el llamado de la justicia y que llevó a Colombia a un mundial además de otorgarle “títulos a este país”, para pedir que se le suspenda la pena con lo que no iría a prisión. Añadió que la pena no supera los 72 meses de prisión.



“En primera instancia se habló de pagar $10 millones, pero es que estoy en quiebra, nadie me dio trabajo por este problema y con ese tema se llegó a un acuerdo”, precisó el estratega.



“En ningún momento traté a las jugadoras ni a nadie del cuerpo técnico con los términos que se informaron. He sido claro siempre con mi trabajo”, sentenció.



ACLARACIÓN A LA OPINIÓN PÚBLICA.

Como es bien sabido por ustedes el día de hoy, 12 de febrero de 2020, se llevo a cabo audiencia en el proceso adelantado en mi contra por la señora carolina rozo, sin embargo, incluso antes de darse por terminada la misma, aparecieron los medios de comunicación dando noticias que no se ajustan a la realidad de las cosas, por esa razón me veo en la obligación de aclarar la situación de la siguiente manera:



1. Dentro del proceso ya mencionado, se me imputo el delito de acoso sexual, es importante reiterar lo dicho en múltiples ocasiones, por actos presuntamente ocurridos con la señora Rozo, NO COMO LO HAN DICHO ERRÓNEAMENTE CON MENORES DE EDAD.



2. Siempre comparecí al proceso de manera oportuna y diligente, puse la cara antes las acusaciones, por se mi deber, pero fundamentalmente, porque jamás he tenido nada que ocultar.



3. Dentro del referido proceso, se llevaron acabo las etapas procesales correspondientes, en el curso de las mismas, la fiscalía como la presunta víctima, por intermedio de mi abogado, manifiestó el interés de lograr un preacuerdo y planteando la posibilidad de cambiar la denominación del delito, es importante reiterar, y agradezco lo entiendan de esa manera, esta posibilidad la planteo la fiscalía y la presunta víctima a través de su abogado.



En este punto es importante decir, que, en un primer planteamiento, para cambiar la denominación del delito y realizar el preacuerdo, la señora Rozo, me requiere la suma de $10.000. 000, momento en el cual de manera categórica se rechaza el planteamiento realizado tanto por la fiscalía como por la presunta víctima.



4. Posterior a eso, nuevamente a través de mi abogado, la señora Rozo, como el ente acusador, manifiestan la intención de realizar un preacuerdo, desistiendo de la suma de dinero inicialmente solicitada, ante escenario, acepte el preacuerdo PLANTEADO POR LA FISCALÍA, teniendo como precepto que, desde antes de una condena, ustedes los medios de comunicación ya me habían condenado y acabado personalmente.



5. Cabe recordar que los preacuerdos son una herramienta aceptada y valida por nuestra legislación y que en el Derecho Penal buscan la descongestión de los despachos judiciales mediante una alternativa que bien aplicada favorece no solo al enjuiciado sino a la administración de justicia.



6. Por lo expuesto anteriormente, rechazo lo que se ha dicho en múltiples noticias de diferentes medios de comunicación, en donde de manera equivocada indican que acepte los cargos de acoso sexual en contra de la Señora Rozo.



Lo que acepte fue un preacuerdo y la responsabilidad por unas injurias por vías de hecho, por si en algún momento, mi comportamiento hacia la señora Rozo, no fue el adecuado, razón por la cual, de manera pública, ofrecí disculpas y las reitero, manifestando que mi intención jamás fue transgredir su moral.



7. Debo decir que acepte el preacuerdo, entre otras razones, para poder ponerle fin a esta situación, que me acabó desde el punto de vista que se mire, como lo exprese en las entrevistas dadas el día de hoy, los medios de comunicación ya me habían dado por culpable, por unas acusaciones de presunto acoso sexual.



De conformidad con lo anterior, solicito de manera masiva a los medios de comunicación, se sirvan aclarar las noticias, donde siguen tildándome de acosador, situación que no es cierta, reitero lo dicho desde el inicio de este escándalo mediático, no he acosado sexualmente a ninguna mujer, simplemente en vista de mi situación quise dar por terminado este proceso, aceptando el ofrecimiento realizado por la fiscalía como por la señora Rozo.



Atentamente,





DIDIER LUNA.