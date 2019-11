Arquero señalado de amaño dice que lo que dijo fue en 'recocha'

El arquero Roameth Romaña Garavito, de Tigres, habló este miércoles sobre la situación que lo involucró en el caso del supuesto amaño de un partido contra Deportivo Pereira. (Le recomendamos: Este es el arquero de Selección Colombia señalado por supuesto amaño)

El portero aseguró en entrevista del VBar de Caracol Radio, que habló con un compañero de Cortuluá y aseguró que, en términos de broma, le preguntó que cuánto había para ellos (Tigres) para perder el partido contra el cuadro matecaña.



Dijo que fue una conversación de "recocha", en medio de risas. Pero que su compañero lo tomó en serio.



"Hablamos de varios temas. Se llega al tema de premios. Eso es normal, por ganar un partido. Mi error, y lo acepto, fue que dije en forma de chanza -de recocha- que cuánto hay para nosotros para ganar, hablando normal. 'No se manito, voy a hablar acá a ver qué hay', me dijo. Le dije que acá los rumores es que hay 100 millones (del Pereira), pero en forma de chanzas, de rumores", dijo el portero, quien ha tenido paso por la Selección Colombia Sub-23.



(Lea también: DT de Cortuluá revela nombre de jugador de Tigres en supuesto amaño)



"Nunca pensamos que fuera a trascender esta conversación, estoy seguro de que si Tigres empata o gana, Cortuluá pasa, no hubiera salido la conversación al aire. Tuvimos una mala noche, pedimos disculpas a la afición. No recibimos ninguna plata, ninguna llamada. Pasamos un partido malo. No nos vendimos".



El caso es que la charla trascendió y llegó a oídos del técnico de Cortuluá Mayer Candelo, quien de manera público reveló la versión que tenía.



El portero dice que no existen pruebas de que el equipo se haya vendido para perder ese partido.



