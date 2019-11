Andrés Cadavid se desahoga por las acusaciones que ha recibido 

El futbolista Andrés Felipe Cadavid se desahogó de las acusaciones que ha recibido en las últimas semanas por supuestos vínculos con grupos ilegales.



Tras coronarse campeón de la Copa Colombia, el defensor liberó toda la presión que tenía guardada, ya que , dice, los señalamientos públicos han afectado si vida personal y deportiva.

"En medio de todas mis inversiones hice una inversión en una sociedad. La sociedad tuvo problemas y me ha acarreado a mí muchos problemas, se me ha dañado el buen nombre y también he salido muy mal parado de todo lo que yo he podido lograr como buena persona, como buen ejemplo y como futbolista que soy", dijo el jugador.

El jugador no fue tenido en cuenta en el partido de ida de la final por su vinculación en la operación de extinción de dominio en la que se incautaron bienes relacionados con la banda 'La Terraza', entre los que estaba el polígono 'El Viejo Oeste', propiedad del jugador.



En el anuncio de la operación, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez nombró a Cadavid como uno de los afectados con este golpe a varios cabecillas de la banda, que fueron capturados.



"Todo esto ha acarreado problemas tanto para el club, como para mí y mi familia, esto se va a aclarar muy pronto y por todos los medios legales. Sabemos que todo lo que han dicho es mentira y lo voy a demostrar", finalizó.



