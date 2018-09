'Con Lillo hoy estaríamos peleando la Copa Libertadores': Henriquez

El defensor y capitán de Atlético Nacional Alexis Henríquez habló este viernes en el programa ‘Saque Largo’, de ‘Win Sports’, el central se refirió a los rumores que lo vincularon con indisciplina, lo que habría derivado en la salida del entrenador argentino Jorge Almirón del club antioqueño.

“Se dijeron muchas mentiras por un audio que nadie corroboró, pero lo importante es que esa persona ya salió del club”, dijo el capitán.



Sobre el presente de Nacional, el capitán del club habló y explicó lo que para él está pasando actualmente, pues reconoció que el presente no es el mejor.



“Los rivales nos saben controlar bien porque teníamos solo una fórmula, que era jugar por los costados y eso nos ha debilitado. Las planificaciones de Almirón a veces no salían”, comentó.



Alexis también se refirió a los técnicos que han pasado en el pasado y resaltó el trabajo de Juan Manuel Lillo y Juan Carlos Osorio.



“A Lillo y a Osorio los admiro porque sabían cómo plantear un partido. No es lo mismo jugar contra Junior aquí o en Barranquilla. Con Lillo hoy estaríamos peleando la Copa Libertadores”, añadió.



También se refirió a Osorio como un gran técnico y dijo que “no sé qué tiene que hacer Osorio para ser el técnico de la Selección”, finalizó.









FUTBOLRED