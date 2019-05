‘Una distracción nos costó un gol y un partido’: Alexis García

Análisis. Nos faltó profundidad. Lo que quisimos conseguir al final no lo intentamos antes. Un partido parejo. A millonarios hay que reducirlo, porque juega directo y gana rebotes. Hay que tomar una decisión apretarlos o esperarlos. Luego fue una distracción que costó un gol y costó un partido.

El planteamiento. Millonarios el primer tiempo nos provocó dos pelotas de gol con juego en largo. Lo que intentamos contrarrestarlos. Nos faltó profundizar más. Al segundo tiempo, cuando el partido estaba controlado, ellos aprovechan un error nuestro. Después intentamos llegar. Luego se pudo desnaturalizar el juego del Pasto, porque nuestro juego no es directo. Terminamos un partido bastante enredado para los dos equipos, un partido nada que ver con lo que se vio en nuestra casa.



Dudas. Pienso que no nos sobrepasó Millonarios. Nos peloteó. Ellos impusieron su juego de tirar la pelota, de luchar, de ganar rebotes. Nos faltó coger la pelota y el partido se volvió de ida y vuelta, de faltas. Ese es el fútbol. Todavía no hay nadie clasificado. Millonarios sacó una ventaja.



