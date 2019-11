'Hay que aceptar las derrotas': respuesta de Guimaraes a Santa Fe

El brasileño Alexandre Guimaraes tendrá su primera final en Colombia, en su debut como entrenador en el balompié nacional. Logró la clasificación a la Copa Libertadores con un equipo que hacía 11 años no luchaba por un título en el torneo local.

El timonel escarlata señaló, al término del partido que le ganó 2-0 a Santa Fe: “Estamos todos absolutamente felices porque era un objetivo que nos habíamos trazado, en el momento en que conseguimos la clasificación y poder dar esta alegría a los jugadores, al club, a los aficionados es de un regocijo tremendo para nosotros, haber regresado a Copa Libertadores es grandísimo y ahora nos toca una tareita más”.



Sobre el trámite del encuentro: “No voy a mentir si digo que me imaginaba todo así, pero eso es lo lindo del fútbol, a veces te trae este tipo de sorpresas que son producto del convencimiento de este grupo de jugadores que tenemos, que se propusieron llegar a la final, la mayor cantidad de puntos posibles para estar en Copa Libertadores, ya en fase de grupos, que para América es enorme. Seguir manteniendo los pies en el suelo, que celebre todo mundo hoy, pero nosotros pensando en la recuperación de los jugadores, fue una batalla en la que nadie se guardó nada, y por supuesto después de una batalla hay muchos heridos, hay que esperar el parte médico para saber cómo estamos”. “El partido fue un buen juego, en el que sentido en que los dos sabían que no podían abrirse tanto. En el segundo tiempo nos atrevimos un poco más y lo que destapa obviamente el partido es el primer gol de nosotros, a partir de allí ellos tienen que hacer unos movimientos, nosotros intentamos en el contragolpe, después de allí las 40.000 personas que estaban acá agarrados de la mano”.



¿Qué piensa de las palabras del presidente de Santa Fe? “Allí es una posición mucho más institucional que de parte mía, nosotros nos dedicamos a entrenar y preparar lo, que serán los partidos, si vemos el calendario que nos ha tocado también ha habido otras decisiones que no nos han favorecido. Si yo comento algo de eso voy a entorpecer una alegría que todos tenemos, creo que los hinchas del América lo que quieren es salir a celebrar y sentir una alegría que hace mucho tiempo no sienten, hay que ser caballero en las buenas y en las malas y aceptar las derrotas cuando toca”.



Recomponer el camino: “Fue un cuerpo técnico con el que hemos venido, un grupo que cuando aceptó desde el comienzo con la calidad que tiene rápidamente eso caló, después fue la determinación y convencimiento, la entrega de ellos en no caer en un momento cuando la situación se puso cuesta arriba”.



Alegría: “Es fútbol, cuando uno viene acá a un club como éste, cuando no se gana se empieza a dudar, yo sabía que era un movimiento de mucho .. de parte de la Junta Directiva, es difícil que por más que yo tuviera dos Mundiales no era fácil traer un entrenador de Concacaf a la Conmebol, nos tocaba trabajar calladitos, hacer nuestro trabajo y demostrar, lo que se ha hecho acá es que los jugadpres entendieron lo que nosotros queríamos, sin el convencimiento de los propietarios y del presidente no estuviera acá, así como en el momento en que se trató de desestabilizar, ahora borrón y cuenta nueva, ahora a jugar el primer partido y recuperar a los jugadores para el primer partido de la final”.



Incrédulos: “Esas personas hoy están abrazados con el americano que está celebrando, con eso me basta y me sobra”.



Junior: “Sabemos que no va a ser fácil, Junior se ganó la clasificación merecidamente, es un rival que por algo es el bicampeón, mostró un oficio tremendo y será una linda lindísima, pero este grupo ha mostrado que contra viento y marea quiere lograr grandes objetivos”.



Vergara: “El equipo nunca se me salió, cuando hubo esa situación solo fue partido y medio que no jugamos bien, Vergara y los otros muchachos están en manos del Departamento Médico, esperaremos este viernes cuál es el reporte médico para saber quién está apto para jugar”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces