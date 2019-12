'Este grupo no se arruga': Alexandre Guimaraes

En su primera final en el fútbol colombiano, Alexandre Guimaraes, técnico del América de Cali, se mostró muy tranquilo por lo que viene. Su equipo llegó más tarde de lo esperada a Barranquilla por problemas de conexión aérea. Aspira a ser el primer DT brasileño en salir campeón en Colombia.

Esto dijo Guimaraes en la conferencia de prensa previa a la final.



La situación de Duván Vergara: “Ha ido respondiendo bastante bien en las últimas 24 horas, todo lo que los médicos han hecho, viajo con nosotros y esperamos que pueda estar en el partido”.



Las claves de su primera final. “La clave siempre pasa por el convencimiento que deben tener los futbolistas por aceptar una idea y la metodología de entrenamiento, por supuesto tener un grupo de buenos futbolistas, nosotros los tenemos, después ir entendiendo en este tiempo lo que es el fútbol colombiano, ir haciendo ajustes estar secundado por los jugadores, el arranque del torneo para nosotros fue muy importante, el equipo salió adelante, cuando eso sucede da mucha fuerza al grupo, sobre todo cuando viene con un entrenador nuevo.



Cómo mantener el equilibrio. “Nosotros hemos demostrado a través del torneo es que nos ha ido muy bien en los partidos de visita, somos un equipo que se siente muy bien por fuera, no nos da temor proponer de visita y el rival también. Somos muy parecidos y va a ser una serie muy dura”.



Ya ganó en Barranquilla. “Ese partido fue muy sui géneris, porque nosotros durante muchos minutos jugamos con 10 hombres y nos tocó hacer muchos ajustes. Sabiendo que el rival acá propone, ha ido probando diferentes cosas hasta dar con una idea que lo llevó a la final. Nosotros también lo hemos hecho para llegar a una idea que todos la tienen muy clara. Será un juego diferente, vamos a tener que estar muy concentrados y aprovechando las opciones que podamos tener”.



El aporte de los técnicos mundialistas. “Uno como técnico de mucha experiencia y rodaje va olfateando cuándo el equipo que dirige está para grandes cosas, cuando ganamos en Ibagué, luego acá y en los partidos de pretemporada. Uno va sintiendo una cosa que solo esa experiencia se da, que ese grupo no se arruga, pasamos una etapa en la que no se nos dieron los resultados y luego ver el convencimiento de ellos para levantarse, allí estaba más convencido de poder llegar a la instancia final”.



La nómina. “Uno ya tiene una idea, lo que pasa es que cuando lleguemos al hotel voy a repasar las actuaciones de ellos y mañana (domingo) tener algo más claro”.



La confianza para revertir un mal momento. “Sí la tenía, cuando se dieron dos empates y tres pérdidas, son partidos en que se dieron circunstancias que no te dejan ganar, pero más allá la actuación de ellos me tenía tranquilo, es como el goleador que está en racha y cuando anota ya sale el chorro y después sabía que se iba a soltar. En algún momento todos los equipos pasaron por un bache, ganarle al Unión nos sacó del bajón, porque luego había que ir a jugar a Bogotá con Millonarios y luego recibir a Nacional. También debía tener el respaldo de los directivos, ellos lo hicieron y tuvieron la calma, por eso estamos aquí para jugar esta final”.



La estrategia. “Creo que vamos a tener todo el plantel, viajamos con 19 y todos están a disposición, ahora es cuestión de decidir qué es lo mejor y más conveniente para el partido de mañana”.



La mística del América. “Eso comenzó desde los entrenamientos en pretemporada, los jugadores fueron entendiendo que por más bien que se quiera jugar si no se pone todo el corazón en los partidos y el entrenamiento, es muy difícil que se pueda ser competitivo, día tras día fueron entendiendo que también que debíamos ser muy unidos, a partir de allí el equipo se fue haciendo uno, fuimos sumando las partes y se formó un equipo. Después de ver lo que se ha hecho hasta ahora, a uno le da la convicción de que es un grupo que les gusta esta clase de partidos, que no se echa para atrás, que quiera dar la pelea siempre y eso al hincha le ha gustado mucho y el aficionado ha retribuido con esa energía y su presencia en el estadio, se hace esa interacción, esa química y producto de eso es lo que se ve en la cancha, un equipo convencido, determinado, y eso es básico para llegar a la final y jugar para ganar”.



Marco Antonio Garcés

Redacción Futbolred

Cali

@marquitosgarces