Bobadilla, con la ilusión intacta para que el DIM gane la Copa

Aldo Bonadilla, DT del Medellín, hizo su análisis de lo que será el partido de este miércoles contra el Cali en la final de la Copa Colombia, en el Atanasio Girardot.

Sensación: "Esperemos poder conseguir el cetro que queremos y con nuestra gente".



Mensaje a los jugadores: "En mi carrera como arquero me tocó ganar campeonatos y lo logré acá. Hoy lo vivo desde otra posición pero con las mismas emociones. Pelear un título no es fácil. Se disfruta y mucho jugar estos partidos. No va a ser fácil pero tenemos confianza en el plantel.



Corregir: "Tuvimos un entrenamiento interesante con base a lo que jugamos en el primer tiempo en Cali. Vimos un rival en transiciones rápidos, así vio su primer gol. Hay que tratar faltas fuera del área. Queremos ser protagonistas con el balón, no regalares la pelota. Siendo intensos y ofensivos.



El rival: "La final está abierta. Se vio un indo partido allá. Generemos las ocasiones de gol. Hicimos dos. La ventaja que tenemos es que jugamos en casa, en nuestra cancha con nuestra gente. Sabemos del rival. Esperemos ser protagonistas nosotros".



El momento del DIM: "Es el último partido que tenemos en el año y lo tomamos como tal. y es una final. Miramos la realidad de hoy. Esperemos que esta sea para nosotros.



Estrategia: "La manera nuestra de jugar es la misma. No nos reservamos. De local vamos a salir a proponer y a buscar el arco rival".



Ataque: "Ofensivamente siempre vamos a buscar el arco rival. No miramos hombres sino el equipo. Y al defender, Cali tiene buenos jugadores, así que tenemos que estar comprometidos a defender el arco".



Salva el año: "Dolido por no clasificar, pero satisfecho por lo que se viene haciendo. Ojalá podamos ganar el título para toda la afición.



