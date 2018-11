‘Se perdió jugando bien, teníamos la confianza’: Alberto Gamero

Alberto Gamero, técnico del Deportes Tolima, quedó tranquilo pese a la derrota contra Santa Fe en Ibagué, que lo obligó a ir al desempate desde el punto penalti para conseguir la clasificación a las semifinales de la Liga. El DT explicó lo sucedido en rueda de prensa.

El peso del gol en contra. "No podíamos desesperarnos, en los primeros minutos Montero siempre que cogía el balón ya quería pelotear, pero ya después bajamos el ritmo como nosotros queríamos jugar, con la pelota en el piso y así lo hicimos. Me parece que tuvimos algunas llegadas y merecíamos, por lo menos en los penaltis, avanzar y bueno, esto es de ustedes, de la afición".



El rendimiento de Tolima. "Yo les dije a ellos que nosotros durante el año habíamos hecho una muy buena campaña y hoy se perdió un partido jugando bien, así que no se desesperaran. Hoy no nos entró el balón pero teníamos la confianza, yo desde el primer tiempo les dije que no nos podíamos desordenar, que teníamos una posibilidad".

La experiencia en los penaltis. "Me parece que este equipo en los penaltis se concentra muy bien y se mentalizan. Tenemos un arquero que se ha especializado en eso y aparte tenemos unos jugadores que me sorprenden, como el caso de Albornoz y de Banguero, quienes están cobrando muy bien".



El mérito del rival. "Estos son partidos cerrados, mucho más con equipos como Santa Fe que son fuertes defensivamente y le apuntamos a los penales, que gracias a Dios los ganamos".



REDACCIÓN FUTBOLRED