‘Que no se preparen para un partido, sino para un torneo’: Gamero

De los últimos 15 puntos, Millonarios ha conseguido 13 y con ello, la ilusión de clasificar a las finales de la Liga sigue más que viva. Alberto Gamero, el técnico del equipo, explicó cómo ha logrado este cambio.

El duelo con América. “Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, con un rival que está prácticamente clasificado, había escuchado que quería sumar para la reclasificación. Vinimos y propusimos un partido mano a mano”.



(Lea también: Análisis: las causas de la caída del Everton en la Premier League)



El trabajo de la defensa. “Teníamos el temor del juego aéreo, sabíamos que íbamos a poner a jugar al América directo con los centrales y por eso hicimos esa presión alta. Mis dos centrales estuvieron impecables y la defensa en las pelotas de costado se comportó bien. Se hizo un esfuerzo grande. Felicitaciones para todos estos muchachos que quieren sudar la camiseta y se quieren meter a los ocho. Me les quito el sombrero: corrieron del primer minuto hasta el último”.



El cambio de Juan Camilo Salazar, que solo duró ocho minutos. “A veces el jugador se molesta y es bueno que se moleste cuando sale, pero el futbol es estrategia. Faltaba minuto y medio, el cambio no era Salazar, eran Silva y Arango. y entraban Quiñones y Márquez. Pero vi que había una falta y pude cambiar el jugador: no sacar a Arango, que es fuerte en el juego aéreo. Márquez también”.



El nivel de los que han entrado. “A ellos siempre les enseño y les meto en la cabeza que a mí no me gusta preparar un onceno, me gusta preparar un equipo. Veía que cada uno esperaba un momento: hoy (sábado) le tocó a Llinás, que respondió. Es lo que siempre les digo a los jugadores: no se preparen para un partido, prepárense para un torneo. Siempre estoy atento a eso: los que no juegan son los que más trabajan; eso ha ayudado, que los que han entrado han respondido, y más en estos tres partidos”.



(En otras noticias: Análisis: Daniel Martínez, el mejor del año en el balance del ciclismo)



Qué le falta por mejorar. “Necesito posesión de balón, no estamos entregando a veces bien el balón. Antes de la pandemia teníamos buena posesión. La hemos perdido, pero hemos tenido más fútbol de posición, estamos llegando más”.



DEPORTES

Más noticias de Deportes

- ¡Viven! Triunfo clave de Millonarios contra América en Cali



- Atención: así es la situación de Camilo Vargas con el covid-19



- Estrellas del deporte celebran la victoria de Joe Biden