‘Soñamos con una final más’: Alberto Gamero

Deportes Tolima jugó este año siete partidos en suelo antioqueño y solo perdió uno, contra Medellín, en la semifinal del primer semestre. Le ganó dos veces a Nacional, una de ellas en la final de la Liga 2018-I. También venció a Leones y Envigado y con el DIM empató dos veces, una de ellas este miércoles.

Alberto Gamero, el DT del actual campeón, destacó el rendimiento de su equipo como visitante y no se confía para el partido de vuelta, el domingo. Esto dijo Gamero en conferencia de prensa.



El planteamiento. “Yo no puse tres volantes para neutralizar al Medellín. Lo hice para buscar la posesión de balón que requiero: la pelota la tuvieron Carrascal, Rentería y el mismo Robles. Teníamos que referenciar a Ricaurte, es el pasador que tiene Medellín, el jugador más claro. La idea de nosotros es para que se junten con Cataño y Orozco. No teníamos a ‘Cariaco’, que es el rápido por la punta derecha. Intentamos hacer el fútbol de posesión y me parece que fue bueno”.

La salida de Marco Pérez. “Marco viene con una molestia en el abductor, él mismo tomó la decisión de salir. Siempre respetamos esas decisiones y mucho más con lesiones. Ojalá lo podamos recuperar para el domingo, soñamos con una final más”.



El trabajo de los mediocampistas. “Cataño y Orozco no son extremos. Cuando perdamos el balón, el jugador más cercano debe ocupar ese lugar. Escucho que los ‘10’ están desapareciendo, pero no: los ‘10’ deben tener una función cuando no tengan el balón, eso es lo que están haciendo Cataño y Orozco”.



¿Lo sorprendió Medellín al comienzo del segundo tiempo? “El primero es un gol de otro partido. Nos faltó achicar un poco, eso hay que reconocerlo. El segundo fue un cambio de frente, lo sabíamos con Perlaza, y en el centro no pudimos controlar. Pero el equipo no bajó brazos ni se descompuso, no jugó al pelotazo: cuando lo hicimos perdíamos el balón. Creo que empatamos un partido justamente porque Medellín en el segundo tiempo hizo los dos goles, una llegada y nada más, luego jugamos en el campo del Medellín, abrimos la cancha por dentro”.

“No me voy a ir cabezón por eso. Vamos a esperar hasta el domingo. El que vaya a entrar sabe que vamos a jugar una clasificación, como también lo sabe el Medellín, que es fuerte como visitante FACEBOOK

TWITTER

Las lesiones. “No me voy a ir cabezón por eso. Vamos a esperar hasta el domingo. El que vaya a entrar sabe que vamos a jugar una clasificación, como también lo sabe el Medellín, que es fuerte como visitante. El 2-0 de Bucaramanga no es medida: ellos venían con una ventaja y se descuidaron, así como nosotros nos dormimos en Barranquilla y bajamos los brazos. Lo de Marco se podrá dar, era una precaución. Albornoz tiene un problema en la mano. Sí me preocupa lo de Orozco y Banguero. ‘Cariaco’ González ya tuvo que haber llegado a Bogotá tras ese extenso viaje para jugar 36 minutos, nos llega un soldado más”.



Las precauciones para no repetir lo de Santa Fe. “De pronto tener un poco más de acierto cuando lleguemos. Contra Santa Fe tuvimos no muchas opciones, pero sí muchas llegadas. Debemos tener más concentración y tranquilidad y meter la que nos llegue. Nos faltó un gol contra Santa Fe a pesar de que tuvimos el control”.



DEPORTES