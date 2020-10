'Estoy desesperado porque quiero clasificar': Alberto Gamero

Alberto Gamero tiene listo su plan para enfrentar a Nacional este sábado en El Campín. Sabe que será un juego difícil, que los dos equipos llegan con presión y que es un partido especial. Asegura que no todo ha sido malo en esta campaña de Millonarios y le apuesta a que este sábado conseguirán la victoria para poder despegar.

Táctica: Sabemos de las estructuras del profe Osorio, no sabemos con cuál nos va a salir, porque él tiene esa capacidad de cambiar. Nosotros hicimos énfasis en eso, si nos juega con el 3 con el 4... Tenemos que saber ocupar los espacios y no dejarnos desorganizar de acuerdo a ellos. Tapar los espacios que crean que les vamos a dejar. Tenemos que saber por dónde los atacamos y cómo.



Lesiones y arqueros: Pereira, Banguero, Román y Bertel siguen sin el alta médica... Los arqueros han cometido errores como todos los arqueros. Se ven más porque han sido partidos importantes. Aparte de eso han tenido buenas presentaciones en otros partidos. Tengo tres arqueros que vamos a mirar la posibilidad también de Moreno que viene llegando y esperando oportunidad. Está entre las posibilidades para el partido.



Definición: En esto no puede haber desespero, si en algo estoy desesperado es en el puntaje que tengo, estoy desesperado porque quiero clasificar. ¿Pero desespero por botar un gol?, hay que tener tranquilidad. Tenemos que mejorar es la definición.



Defensa de Nacional: No diría que debemos ser más contundentes sino más efectivos, con más claridad para definir. Muchas veces nosotros sin tener la tranquilidad llegamos, y llegando y con efectividad este equipo tiene que ser mejor, porque por momentos creamos opciones, no solamente es una cuando se patea y el arquero la saca. Vemos opciones en zona de definición que acumulamos 5, 6 jugadores que podemos elegir mejor. Eso es un acercamiento, una llegada mas no definición. Entre definición y acercamientos tenemos volumen de ataque.



Nacional: Sabemos que es un equipo con volumen de ataque y si bien por momentos arriesga, lo primero es pararnos bien en defensa. Cuando un equipo se defiende bien puede atacar bien. Es un partido especial para todos, lo tomamos con la mayor responsabilidad. Repito, el equipo del todo mal no ha hecho las cosas. Este torneo no todo es mal, han aparecido jugadores, hemos consolidado a un grupo joven que pueden ser el futuro de Millonarios, esto no es fácil lo que estamos haciendo. Este proyecto se quiere con resultados pero no siempre por no tener resultados las cosas son malas, hay camada de jugadores que han aparecido, son patrimonio del club. Con los directivos hablamos, se han dado cuenta de lo que pasa, veo con necesidad de querer sacar esto adelante. Hay mejoría, cosas buenas. Lo que he visto en los directivos es que se dan cuenta que hay cosas adelantadas, dios quiera que esto trascienda bien.

Mackalister: Silva, sabíamos que podía estar 45 minutos para que estuviera contra Nacional. Está recuperado y va a ser de la partida.



Laterales: Tenemos una idea, un modelo que estamos tratando de cambiar lo menos posible. La estructura no la vamos a cambiar. Sin tener laterales, lo de Perlaza y Godoy ha sido bueno.



Goles de cabeza: Estos goles de Cali, nos desconcentramos, perdimos marcas. El gol que nos hizo santa Fe también fue bola pasada que salimos mal y nos llegaron en rebote. Pero el equipo no es vulnerable en el juego aéreo. tenemos falencias en el juego aéreo ofensivo. Pero en las pelotas defensivas hemos sido buenos. Nos equivocamos en un partido crucial y con Santa Fe y eso se ve. Estamos corrigiendo. En cuanto al medio campo de Nacional, Jarlan Rifle, Baldomero... Tienen mucho juego interior, hay que tapar lineas de pase, evitar los centros por banda. Necesitamos atacarlo para quitarnos la responsabilidad de estarnos ¡defendiendo. Hay que atacarlos bien y defendernos lo mejor posible.



¿Lo dejan solo los directivos? No, hablo todos los días con ellos. Con el doctor Serpa, con el doctor Camacho. Sabemos qué estamos haciendo, están empapados de todo. Es normal que tenga que reforzarse.



Partido especial. El grupo que tengo sabe que este es un partido especial y vamos a salir a disputarlo de la mejor manera. Salir a ganarlo. Lo tomamos con la mayor responsabilidad, como los otros partidos. Queremos que mañana se haga el mayor esfuerzo para darle esta satisfacción a la hinchada.



