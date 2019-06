‘Este equipo tiene un gran corazón’: Alexis García

Alexis García llegó a Pasto (o mejor, a Ipiales, porque el estadio Libertad está en remodelación) para sacarlo de la zona de descenso. Llegó tan lejos que hoy tiene soñando a los nariñenses con la segunda estrella. Ya jugó tres finales de Liga como DT de Equidad, más una de Copa Colombia, que le ganó a Once Caldas en 2008.

“Uno con la vida se va reinventando y aprendiendo cosas, va ganando experiencia, pienso que hay que disfrutar lo que viene, que los jugadores disfruten la fiesta, disfrutar respetando al rival, imponiendo su estilo, saber lo que se puede lograr allí, la trascendencia de lo que se está luchando y la importancia de ganar”, declaró.



La presión de la tabla del descenso existió desde el comienzo, pero García miraba hacia arriba, no hacia abajo, y eso fortaleció el plantel y también a él, incluso cuando, en las primeras ocho fechas, Pasto solo ganó un partido.



“Este equipo tiene una ventaja, y es que desde que llegamos está jugando finales. En cada partido se está jugando la vida. La final será un partido parecido a los 26 partidos y a los desafíos constantes. Es un equipo humilde, con capacidad de aprendizaje, está capacitado para enfrentar la final con jerarquía y prestancia”, señaló el DT.



Con la experiencia de ya haber conseguido un punto en Barranquilla este año, Alexis analiza así a Junior: “Es un gran equipo, tiene muy buenos jugadores, tanto con Luis Fernando (Suárez) como con (Julio) Comesaña es ofensivo, muy agresivo, con muchas aspiraciones ofensivas. Es un equipo con el que no se puede tener ni un minuto de desconcentración”.



Alexis aún no piensa en la sede del partido de vuelta. “No jugamos en nuestro escenario natural, estamos a tres horas. Ya estamos acostumbrados a jugar afuera. Es un equipo mentalmente muy fuerte, tiene un gran corazón”, dijo.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc