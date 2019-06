‘Aquí no ha acabado nada y debemos aspirar al título’: Alexis García

Alexis García fue un tipio trabajador durante todo el año, quiso construir un equipo con orden y así llegó a la final. Una vez consiguió esa anhelada clasificación. Su voz se entrecortó y solo quiso agradecer a los jugadores.

“Los jugadores se lo merecen, ellos hicieron un gran trabajo. Además, toda esta gente también se merece esta alegría”, dijo Alexis García.

Sin embargo, Alexis es consciente y reconoció que no han ganado nada, solo están en la final y les falta ganar el título.



“Estamos trabajando, no hemos llegado, el que debe ser mejor. Aquí no ha acabado y tenemos que aspirar a más”, añadió.



Finalmente, García reconoció: “Este es un equipo que se basó en una estructura, en una horma. Los jugadores fueron conscientes de lo que estábamos pelando”.



DEPORTES