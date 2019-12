Guimaraes no ocultó la realidad de la final América vs. junior

Ventaja. No hemos ganado nada. El rival al igual que nosotros también ha sido fuerte, pero estamos con la ilusión intacta. Nuestra afición el sábado va a volcarse con la idea de apoyar a los jugadores para darle esa ayuda extra. Serán 64 minutos disputadísimos.

Vuelta. Hacer lo que hemos hecho en casa. En los partidos que hemos jugado en el pascual Guerrero en todos hemos podido anotar. Eso es importante. Además, hay que mantener el arco en cero como en los últimos encuentros. Tendremos que analizar el juego de este domingo y el juego de ellos. Tendremos que hacer un plan para ver cómo tener más volumen ofensivo.



Resultado. Vuelvo a insistir. Nos llevamos un resultado positivo, que era lo que queríamos en Barranquilla. Pero sabemos que debemos hacer un partido preciso. Golpeando cuando hay que golpear, cerrando las filas cuando hay que cerrarlas. Con el convencimiento de los jugadores creo que podemos hacer un partido diferente del de este domingo, pero bueno. Estamos a 94 minutos de ganar un campeonato. Tenemos 24 horas menos de recuperación. Estos cuadrangulares ha jugado con días menos de recuperación que los rivales. No es fácil hacer lo que se hizo en Barranquilla. Tenemos las opciones ahí.



Trabajo inteligente. Creo que cortamos un poco cierto tipo de juego interior que ellos tienen. En eso estuvimos muy bien. Así como cuando ellos intentaron ir a los lados y lanzaron balones al segundo palo no tuvimos distracciones. Cuando el rival comienza caer en la frustración, porque no puede hacer el juego normal de ellos, para nosotros fue una ventaja. Sé que ellos plantearán el partido que quieren para ir por el título.



Cambio de Quiñones. Los rivales están haciendo modificaciones sobre la banda de Daniel Quiñones. Entonces él es de los jugadores que más minutos tiene encima, ha jugado con un fuerte golpe. Tenemos que hacer las correcciones necesarias. Rafael Carrascal hace su labor y siempre está una jugada adelante y es de esos futbolistas que nos ha ayudado mucho. No tengo problemas cuando mis jugadores me proponen algo.



DEPORTES