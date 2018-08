Federación de Fútbol se declaró 'víctima' en investigación de reventa

La Federación Colombiana de Fútbol se pronunció sobre el pliego de cargos que la Superintendencia de Industria y Comercio formuló contra los integrantes del comité ejecutivo, por el caso de la reventa de boletas en la eliminatoria para el Mundial de Rusia 2018. En un comunicado de prensa, la entidad se declaró como "víctima".

"La Federación Colombiana de Fútbol y los funcionarios de la misma, involucrados en la investigación, demostrarán su correcto proceder, siendo las principales víctimas y denunciantes de este tipo de conductas con las que se ha violado nuestra buena fe y la de todos los colombianos", dice el comunicado.



La entidad reiteró que siempre estuvo dispuesta a colaborar con las investigaciones y que lo seguirá haciendo, y que no emitirán ninguna otra declaración mientras no sean notificados oficialmente.



Entre los directivos a los que se les abrió pliego de cargos están el actual presidente de la Federación, Ramón Jesurún; el presidente de la Difútbol (rama aficionada), Álvaro González Alzate, y otros tres integrantes del Comité Ejecutivo que termina su periodo en agosto: Alejandro Hernández, Claudio Cogollo y Elkin Arce. También a Luis Bedoya, presidente de la entidad hasta noviembre de 2015, y Jorge Fernando Perdomo, quien dejó la presidencia de la Dimayor hace un mes.

El comunicado

Bogotá, julio 30 de 2018. Ante el anuncio de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la formulación de pliego de cargos contra diferentes dirigentes del fútbol colombiano, la Federación Colombiana de Fútbol se permite informar que:



• Respetamos y acatamos siempre las decisiones que sean tomadas por las autoridades. Tenemos la tranquilidad de que desde el principio de este proceso, hemos colaborado con la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se resuelva esta investigación lo antes posible en beneficio de todos los interesados y, en especial, en beneficio del fútbol colombiano. Reiteramos que nuestro apoyo continúa siendo total y determinado



• En el proceso que se está adelantando, la Federación Colombiana de Futbol y los funcionarios de la misma, involucrados en la investigación, demostrarán su correcto proceder, siendo las principales víctimas y denunciantes de este tipo de conductas con las que se ha violado nuestra buena fe y la de todos los colombianos. Desde la Federación Colombiana de Fútbol, vemos con preocupación que la dinámica relativa a la reventa de boletería no es un fenómeno exclusivo del fútbol, sino que afecta a todas las industrias tanto a nivel nacional como internacional, es por esto que nuestro compromiso ha sido y será hacer frente a esta problemática



• Hasta el momento, la única información que tiene la Federación Colombiana de Fútbol al respecto es lo que ha circulado en los medios de comunicación, pues no hemos sido notificados aún. Hasta no conocer el documento completo, y por respeto al proceso, no podemos ampliar nuestra posición.

'Apoyo todas las iniciativas que recuperen la transparencia del fútbol': Perdomo

En un comunicado, el expresidente de la Dimayor calificó la investigación como una oportunidad para que la justicia evidencie quiénes participaron de las prácticas para limitar la distribución de boletas durante las eliminatorias al Mundial de fútbol.



"No todos los miembros del Comité Ejecutivo de la FCF cohonestamos con lo sucedido y algunos nos volvimos precisamente una piedra en el zapato porque incentivamos las investigaciones", afirmó Perdomo.



Agregó que está aportando lo necesario para que la Súper establezca responsabilidades en este proceso y pidió que la investigación de manera urgente. "Considero que mi paso por el mundo del fútbol, con honestidad y sin tacha alguna no puede verse mancillados siguiera por una duda de conducta inapropiada", concluyó.



