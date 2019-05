'Es un triunfo que nos llena de energía para lo que viene': Bocanegra

Si hubo un protagonista en la victoria de Atlético Nacional frente al Deportivo Cali, fue el defensor y capitán Daniel Bocanegra. A su seguridad demostrada en zona defensiva, le sumó un auténtico golazo de tiro libre que representó la anotación del triunfo que tiene a Nacional vivo en la lucha por llegar a la final de la Liga I-2019.

Sus declaraciones

Sobre el partido frente al Deportivo Cali. “Hicimos un buen trabajo. Cali tuvo más el balón en el primer tiempo, nosotros tuvimos opciones claras y no concretamos. Es un triunfo que nos llena de energía para lo que viene”.



Acerca del estilo de juego que mostró Nacional. “El ADN de nosotros es tener el balón y en los últimos partidos no habíamos tenido esa claridad. Entonces hoy no queríamos apostarle a tener un error con el balón saliendo y entonces la idea fue presionar en el tercio medio del campo y desde ahí crear las opciones de gol. Pienso que hicimos un buen partido contra un rival difícil”.

Lo que el entrenador encargado Alejandro Restrepo les dijo. “Más que cambiar el chip con el nuevo técnico, el entrenador nos dio mucha charla de hacer lo que sabíamos hacer, de soltarnos de jugar al fútbol, de demostrar esa alegría y tener todo lo que tenemos. Hoy era un partido importante y gracias a Dios nos fuimos victoriosos”.



