Las decisiones que tomó la asamblea de la Dimayor

Este jueves se llevó a cabo la asamblea extraordinaria de la Dimayor que dejó como principal decisión la elección de Fernando Jaramillo como nuevo presidente de la Dimayor, en reemplazo de Jorge Enrique Vélez.

El tema central de la reunión era la elección del nuevo presidente y, en ese orden de ideas, intervino Fernando Jaramillo Giraldo que por un espacio de 20 minutos expuso su trayectoria profesional, plan de trabajo e ideas que tiene para el desarrollo del Fútbol Profesional Colombiano. Después de su exposición, la asamblea realizó la votación, obteniendo el aval de 30 clubes asociados de los 36 que hacen parte de la entidad.



Por otro lado, se estableció que desde enero del 2022 el sistema de descenso cambiará y funcionará de la siguiente manera:



– El promedio de cada equipo será con base en los puntos obtenidos, los cuales se dividen por los partidos jugados en la fase todos contra todos.

– Los clubes que ascienden iniciarán con un promedio de 0 y desde que empiecen a jugar en la Primera Categoría comienzan la construcción de su promedio.

– Se tomarán como referencia los tres años anteriores de los clubes que están en Primera Categoría para construir su promedio. Esto es válido para los que tienen tres años en la Liga.

– Los clubes que no tengan tres años en la Primera Categoría construirán su promedio contando el tiempo que llevan compitiendo de la misma.

– Los dos clubes que tengan el promedio más bajo descenderán a la Segunda División.



Además, los clubes afiliados aprobaron la propuesta para que el club Llaneros FC oficie de manera provisional en condición de local en la ciudad de Zipaquirá.



Por último, el próximo 13 de agosto se realizará una nueva asamblea extraordinaria, donde se estudiarán temas relacionados con la reforma estatutaria. Además del tema del descenso.



Minuto a minuto

10 a. m. Comienza la asamblea.



10: 20 a. m. Se presentan las hojas de vida de los candidatos a los 36 clubes. Solo hubo una, la de Fernado Jaramillo,



11 a. m. Los clubes discuten sobre el salario que tendrá el nuevo presidente. Concluyen que serán 50 millones de pesos integrales vs. los 75 que tenía Vélez.



12 m: Fernando Jaramillo se dirige a la asamblea, al ser postulado por un club.



"El fútbol está unido a un objetivo y es hacer una gran Liga", dijo en su discurso ante los clubes.



1 p. m. Se ratifica la elección de Jaramillo tras votación. 30 votos a favor.



2 p. m. Dirigentes discuten el tema del promedio.



3:30 p. m. Clubes deciden que para el 2022 cada equipo ascendido construirá su propio promedio.



5 p. m. Se analiza el futuro con Win Sports.



5:30 p. m.: Los clubes deciden que el contrato con Win no se extenderá hasta el primer semestre del 2027, como propuso el canal. La decisión ganó con 24 votos a favor, 5 en blanco y 7 por el no. Según un dirigente consultado, "entregar el semestre del 2027 podría ser comprometedor para futuras negociaciones".



Además, hubo una propuesta de Santa Fe en cuanto a reforma de estatutos para facilitar el tema del descenso pero no fue aprobada.



