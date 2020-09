Adelanto: así va la asamblea de la Dimayor

Los 36 directivos del fútbol colombiano se reúnen este miércoles en asamblea extraordinaria de la Dimayor para ratificar el sistema de campeonato para la reanudación de la Liga, desde la fecha 9.

En una de las primeras decisiones, los dirigentes aprobaron el sistema propuesto por Dimayor de terminar la fase Todos Contra Todos, como se venía jugando antes de la pandemia, y en cada ciudad sede de los equipos.



Sin embargo, se ratificó que la siguiente fase será con sistema de cuartos de final y no con cuadrangulares, es decir, será con llaves a partidos ida y vuelta.



Los dirigentes también aprobaron la fecha de reanudación para el fin de semana del 19 de septiembre.



A esta hora se discute como será la Copa Colombia o no, pero el panorama es complicado por calendario. Sin embargo, según algunos directivos, por contrato el campeonato se debe jugar.



DEPORTES