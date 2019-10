¿Hace méritos Hárold Rivera para quedarse como DT de Santa Fe?

Hárold Rivera llegó a Santa Fe en medio de la tempestad. El día que el equipo cayó goleado por el Tolima, él estaba en el estadio. Allí vio la debacle, se enteró de la crisis y de la inevitable salida de Patricio Camps, no llegó a pensar que a él le tocaría asumir ese reto, salvar a Santa Fe, sacarlo adelante.

Rivera sabe, lo tiene claro, que desde que fue elegido por el presidente Eduardo Méndez, su cargo es transitorio. Que llegó para cumplir una labor hasta diciembre, que no era otra que tratar de que el semestre no fuera tan crítico.



El comienzo fue duro, y hasta se llegó a pensar que el presidente se había equivocado. Pero Rivera, que no es ningún novato, es hoy el responsable de un plantel que se levantó, que empezó a ganar, a luchar y que hoy tiene siete triunfos consecutivos, con los que aspira a clasificar entre los ocho (donde ya está). A ese ritmo, no sería extraño que incluso peleara algo más. Está embalado, lleva siete victoria consecutivas y sin recibir gol. Ya se metió entre los ocho y su juego se ve sólido.



Es por eso que existe el debate en Santa Fe. ¿Está haciendo méritos Hárold Rivera para quedarse como DT la próxima temporada?

Quizá este sorprendente rendimiento ha puesto a pensar al presidente Méndez, quien dejó en claro que en enero tendrá otro entrenador. Se conoció que su interés es por Alberto Gamero, actual DT del Tolima, pero nadie contaba con que Rivera iba a revivir a un equipo moribundo y lo iba a poner a pelear.



Rivera es un técnico que ya tiene recorrido. Dirigió a patriotas, Bucaramanga y Unión Magdalena. No había estado en un equipo de los llamados 'grandes, pero sí ha estado en procesos de Selección Colombia, en la Sub-15 y Sub-17.



Cuando a Rivera la preguntaron si pensaba que se puede quedar, dijo: "

Lo voy a poner a pensar (al presidente). Es lo que le dije a él. La verdad con el doctor Méndez hablé ese día de ese tema, pero no hemos vuelto a hablar absolutamente de nada FACEBOOK

Rivera, de 49 años, no pierde la humildad. Piensa que todo lo decidirán los resultados y sabe que aún falta camino. Solo piensa en el día a día.



"Yo simplemente estoy trabajando para que salgamos de esta situación, para que Santa Fe sea mejor. Se están los resultados, las cosas y bueno, esperemos que nos depara el futuro, yo dejo todo en manos de Dios y al final que sea lo que Dios quiera", dijo el domingo, tras la victoria contra Equidad.



