De campeón de la Libertadores, a taxista en Manizales: historia del 'chusco' Velásquez

El Once Caldas es noticia por estos días. El domingo su delantero estrella Dayro Moreno anotó gol en el empate 1-1 con Envigado en Manizales y llegó a 224 tantos por torneo colombiano igualando al argentino Sergio Galván como el máximo anotador.

El equipo no solo celebra ese dato, sino que está metido en el grupo de los ocho mejores del campeonato y busca mantenerse ahí.

Y mientras eso pasa en la actualidad del club, pues uno de sus jugadores legendarios, Rubén Dario Velásquez, anda para arriba y para abajo en la capital caldense.

Lo ve normal

Lo hace al frente de un carro, en un taxi, con el que se gana la vida, pero eso no le importa al exjugador, que tiene definido su futuro.

Estuvo en el equipo que ganó la Copa Libertadores del 2004 y que quedó de segundo en la Intercontinental en Japón.

“Ya después de haberlo logrado y el sacrificio que se hizo, uno lo ve de otra forma. Yo lo vivo normal. Fue uno de los títulos grandes que se vivió en Manizales y en el país, pero no me enfrasco mucho en esa parte. Para mí es algo de la historia”, afirmó Velásquez a El Colombiano.

Y agregó: “Ya con Pimentel era complicado, es alguien que maneja su club como le parece. Me ofrecieron Patriotas, más de lo mismo. Terminé en 2009 y decidí que no continuaba más”.

Cuando era jugador compró un taxi y una vez retirado como jugador y como técnico, pues se le sentó.

“No tenía la idea de estar vinculado en el fútbol, y pues teniéndolo ahí un día me puse a trabajar en el carro y en eso estoy. No fue que lo tuviera planeado, se fue dando”, precisó.

“Como no hice carrera acá en Medellín es mucho mejor. Esa es una de las partes que más me gusta. Por ahí de vez en cuando uno se encuentra alguien que te reconoce, pero no es frecuente”, sentenció Velásquez, a quien se le conoce como el ‘Chusco’.