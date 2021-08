El técnico del Huila, otro que habría caído en la Liga

Atlético Huila perdió de local 0-2 contra Águilas y se habría quedado sin entrenador tras la renuncia de Dayron Pérez, quien estuvo al frente del equipo durante la exitosa campaña en el Torneo de Ascenso y el inicio de temporada en primera división.



En las primeras cinco fechas el equipo apenas consiguió dos puntos, por lo que decidió dar un paso al costado, aunque falta la confirmación de las directivas.



En la rueda de prensa post-partido, Pérez indicó que "el equipo no estuvo a la altura y no compitió al nivel que pretendemos, y fue raro porque fue de las semanas más positivas. Tratamos de apostarle a las opciones de gol y no aparecieron. Hay que aceptar las derrotas y hoy no la merecimos, pero el rival hizo más y por eso se lleva los puntos".



Sobre los resultados, el más reciente que acabó en derrota (0-2) frente a Rionegro Águilas, el técnico indicó que "no nos están acompañando después de conseguir todo para estar en primera división".

Aunque en la rueda de prensa el antioqueño dejó su cargo a disposición de las directivas del club, minutos después se conoció de su decisión de dar un paso al costado.

Por lo pronto, el club opita no se ha manifestado de manera oficial sobre la salida del entrenador. Desde ya empiezan a aparecer opciones para dirigir al equipo de Neiva, que además de estar en las últimas posiciones de la Liga Betplay, es el equipo más comprometido en el descenso.



REDACCIÓN FUTBOLRED

