Sergio Galván comienza a entregar su trono: sentido mensaje a Dayro Moreno

Sergio Alejandro Galván Rey llegó como un desconocido al fútbol colombiano y luego se metió en la historia para siempre. El argentino es el máximo anotador de la Liga colombiana, con 224 goles.

Galván fue contratado por el Once Caldas en 1996 y al comienzo le costó mucho meterse en el ritmo del fútbol colombiano. Cuando en el club estaban a punto de sacarlo, le marcó cinco goles al Cúcuta Deportivo, el 12 de enero de 1997, y así garantizó su continuidad.

Galván anotó el gol del primer título del Once Caldas, el 8 de junio de 2003, y alcanzó a hacer parte del plantel que ganó la Copa Libertadores en 2004: jugó la primera fase y luego se fue a la MLS.



Mientras Galván seguía rompiendo redes en Nacional, Santa Fe y América, otro goleador asomaba en el Once Caldas: Dayro Moreno debutó en el club blanco haciendo pareja con el argentino, el 27 de abril de 2003, contra Deportivo Pasto.



Ahora, Dayro, que también jugó en Junior, Millonarios, Nacional y Bucaramanga, está muy cerca de romper la marca de Galván. Llegó a 223 tantos el martes, en el triunfo 0-2 contra los azules en El Campín, y este viernes juega contra Cali en Palmaseca.

La herencia de Galván a Dayro: sentido mensaje

Galván ya siente los pasos de Dayro y por eso hizo un video en el que habla de su excompañero, con quien compartieron plantel durante año y medio.



"Para mí ser el máximo goleador de la historia del fútbol colombiano es un honor y el Once Caldas ha sido parte importante de ese logro", dijo Galván.



"Ahora Dayro está muy cerca de romper ese récord. Me alegra por él, lo conozco desde que llegó al Once Caldas y tuvimos la oportunidad de compartir muchos momentos", agregó.



"Lo mejor de todo es que ese récord continuará en el Once Caldas", concluyó el artillero.

El reencuentro de Galván y Dayro

Antes del partido contra el Cali, Galván y Dayro se reencontraron en el camerino. El argentino comentará el partido para Win Sports.



Galván es el máximo anotador del Once Caldas en toda la historia de la Liga: llegó a 160 anotaciones. Dayro Moreno hoy es el tercero, con 117, superado también por Arnulfo Valentierra, quien hizo 144 tantos.



