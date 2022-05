Dayro Moreno vive su propia fiesta. Muy cerca de cumplir 37 años, el atacante nacido en Chicoral, Tolima, está de nuevo peleando un título en el fútbol profesional colombiano, ahora con el Atlético Bucaramanga.

Justamente, dos goles suyos metieron al equipo en las semifinales, en la victoria 0-3 contra el Deportivo Pereira, con la ayuda indirecta de uno de sus antiguos clubes, Millonarios, que le ganó 1-0 a Alianza Petrolera. Así, Dayro tiene la oportunidad de no solo pelear por una estrella, sino también por un nuevo título de goleador de la Liga. Ya tiene seis: dos con Once Caldas (2007-II y 2010-II), dos con Millonarios (2013-II y 2014-I) y dos con Atlético Nacional (2017-I y 2017-II).



Dayro vive una nueva juventud y se ha adaptado muy bien. “Muy sorprendido con Bucaramanga, la gente, la hinchada, es un entorno muy futbolero, la gente está muy ilusionada. Esperamos que la gente siga creyendo en este proceso. Estoy contento, ojalá tengamos dos añitos más en Bucaramanga, porque estoy muy contento acá en la ciudad”, declaró.



Ya Dayro está entre los 10 goleadores de la historia de la Liga colombiana, en una carrera de casi 20 años que incluso pudo haber sido mucho más brillante. Es bien conocido que a Moreno le gusta la noche, pero se las ha arreglado para rendir. Y mucho.



“Lo catalogan de borracho, pero en realidad es un hombre privilegiado que hasta hoy, después de 20 años de fútbol, demuestra que es de los mejores delanteros de la historia de nuestro fútbol. Qué grande es el loco”, escribió Jhonny Ramírez, compañero suyo en Millonarios, en su cuenta de Twitter.

Tuve el privilegio de jugar con #DayroMoreno en @MillosFCoficial en el 2013,lo catalogan de borracho,pero en realidad es un hombre privilegiado q hasta hoy después de 20 años de fútbol demuestra q es de los mejores delanteros de la historia de nuestro futbol,q grande es el loco. — Jhonny Ramirez (@jhonnyramirez30) May 15, 2022

Dayro, el menor de tres hermanos (la mayor, Jenny, es médica, y la segunda, Alexy, es abogada) se enamoró del fútbol en Chicoral. “Cuando estaba pequeño, Dayro nunca pedía carros, siempre quería balones de fútbol”, le recordó a EL TIEMPO su padre, Edinael, en 2007.



A los 5 años, un entrenador de Chicoral, Héctor Rosas, le descubrió condiciones y comenzó a trabajarlo. “Le encontré talla física, una gran velocidad y una buena media distancia”, explicó.



Su sueño era jugar en el Deportes Tolima, el equipo de su tierra. Pero fue el Once Caldas el que le echó el ojo y en 2001, cuando Dayro tenía 16 años, se lo llevó a Manizales.



“Dayro ya era un peladito diferente: usaba aretes, pelo largo, buenos guayos y lociones finas. Un tío que ya no está en este mundo lo apoyaba mucho. Era irreverente, atrevido, audaz. Rápidamente se empezó a destacar por la calidad de su juego y su particular manera de ser”, recordó, en charla con EL TIEMPO, José Miguel Rodas, histórico utilero del Once Caldas.

Desde que llegó, además de su talento, demostró que tenía personalidad. “Un día lo llevaron a una práctica con el equipo profesional y le pateó de 40 metros a Juan Carlos Henao, este lo insultó y lo braveó. Le hizo un golazo. Otra tarde fue con la sub-17 del Once Caldas a un partido en el Espinal. Me dijo: ‘Ese viejo HP fue el que me sacó, le voy a hacer 5 goles y uno de media cancha’. Y así fue. Siempre fue un adelantado”, agregó Rodas.



El 27 de abril de 2003, hace 19 años, y cuando Dayro apenas contaba 17, Luis Fernando Montoya lo hizo debutar en el primer equipo del Once Caldas, contra Deportivo Pasto. Era la época en que se hizo obligatoria la norma de poner a un jugador sub-20 en el equipo titular. Pero Montoya se llenó de confianza con él y le dio muchos minutos. Curiosamente, el día que el Once Caldas ganó su primera estrella desde 1950, contra Junior, lo sacó a los 5 minutos. El referente de ese equipo era Sergio Galván.

Dayro, de estar casi afuera, a figura

Dayro tuvo paciencia. Al año siguiente, Galván fue transferido a la MLS y el jugador de Chicoral empezó a sumar minutos y minutos. No marcó goles, pero fue importante en la histórica campaña que llevó al Once Caldas a ganar la Copa Libertadores. No jugó en La Bombonera, pero sí fue titular contra Boca en Manizales.



Al año siguiente, Dayro hizo parte de la Selección Colombia sub-20 que ganó el Suramericano de la categoría, un torneo que estuvo a punto de perderse. Estaba en la preselección de Eduardo Lara, pero el día que debía presentarse al equipo, no apareció.



“Tuve un inconveniente con mi madre, se intoxicó, amaneció muy enferma y tuvimos que llevarla de urgencias al hospital. No pude comunicarme con el profe y apenas al otro día pudimos hablar. Él me dijo que ya estaba descartado, pero que todavía tenía la posibilidad”, explicó entonces.



Pero la fortuna estuvo de su lado. A pesar de que no estaba en la lista definitiva para el torneo, fue convocado a última hora, por la lesión de Daniel Machacón. Fue campeón y jugó su único Mundial, el Sub-20 de Holanda, en 2005.



Por esa época comenzó un ida y vuelta en su carrera, siempre con origen y destino en Manizales. En 2006 fue al Atlético Paranaense, de Brasil, donde jugó poco. Luego fue transferido al Steaua de Bucarest, único equipo de Rumania en ganar la Copa de Europa, e incluso jugó allí Liga de Campeones, junto con otro colombiano, el portero Róbinson Zapata. Y por esos días apareció en la Selección de mayores, donde tuvo su momento de gloria.

El paso de la gloria a los problemas

Apenas comenzaba la era de Jorge Luis Pinto en la Selección, en 2007. Colombia jugaba contra Argentina en El Campín. Comenzó perdiendo, con gol de un tal Lionel Messi. El equipo le dio vuelta, con goles de Rubén Darío Bustos, de tiro libre, y de Dayro Moreno.



Cuenta la crónica del semanario Tolima 7 Días que en las calles de Chicoral, caravanas de carros y bicicletas celebraron la victoria colombiana y, cómo no, el gol de Dayro. “Bailaron y tomaron hasta las 11 de la noche porque todo el mundo tenía que trabajar al otro día”, dijo entonces su hermana Jenny.



Lo que pocos imaginaron fue que Dayro terminó en el mismo plan. Salió de El Campín y terminó de rumba en Pananeas Club, una discoteca de moda por aquellos años. Encima, se reintegró tarde al Once Caldas. El jugador argumentó que él no era quien estaba en la discoteca y que había celebrado con su familia.



El técnico del Once Caldas, Santiago Escobar, pidió una sanción. Finalmente, el DT renunció y el jugador siguió en el club. “Yo cometí el error, pero le ofrecí disculpas y le pedí una nueva oportunidad y no me la dio. Afortunadamente tuve el respaldo en el equipo y por eso quiero dejar ese tema atrás”, dijo Dayro.



En muchos momentos, Dayro se tomó hasta con gracia la fama de rumbero que le habían creado. Él mismo cantaba la adaptación de Baila, morena, una canción de reguetón de moda en esa época: ‘Dayro Moreno, Dayro Moreno’. Y en alguna ocasión, en un partido entre Once Caldas y Huila, celebró un gol abrazando un dummie de una botella de aguardiente.

Dayro Moreno (der.) celebra el gol del triunfo de Colombia frente a Argentina, en 2007. Foto: Efe / Archivo EL TIEMPO



Pero no siempre esos temas fueron graciosos. Para la temporada 2009-2010 se presentó tarde a la pretemporada del Steaua de Bucarest y luego tuvo diferencias con el técnico y los directivos. Once Caldas lo recompró y Dayro brilló en la Libertadores de 2011.



Luego, su primer paso por el Xolos de Tijuana, de México, terminó abruptamente. Estaba en Chicoral y sufrió un accidente de tránsito. Iba en el platón de una camioneta, el vehículo frenó y Dayro se golpeó muy fuerte en la cara, con varios dientes rotos. En ese momento, el jugador pidió irse, porque no se sentía cómodo, y terminó de vuelta en el Once Caldas.



Pero el momento más difícil, desde el punto de vista disciplinario, fue su paso por Atlético Nacional. Aunque ganó una Liga, una Copa Colombia y una Recopa Sudamericana, y fue dos veces goleador de Liga y una de Copa con el club, tuvo varios problemas. En la etapa de Juan Manuel Lillo, fue multado junto con Macnelly Torres por una noche de fiesta y tragos. Luego fue sancionado de oficio por una agresión a Luciano Ospina. Posteriormente tuvo una discusión su compañero Jeison Lucumí, quien lo agredió. Nacional se la cobró a Dayro: decidió despedirlo.



A Dayro le dolió mucho su salida de Nacional. “Yo soy una persona que digo las cosas como son. Obvio, yo tuve un pasado, fui joven, la fama. Obvio, tengo antecedentes de lo que la gente dice, que borracho, que todo eso, pero ahora, con una familia, mi esposa, mis hijas, soy una persona de casa. He tenido altibajos a veces, por problemas que hay en el hogar y eso. La verdad, a las personas que me acusan yo las perdono. Soy una persona tranquila y lo único que les digo es que me conozcan más. La verdad es que no conocen el verdadero Dayro, y eso me duele mucho”, fue su desahogo en charla con el editor de Deportes de EL TIEMPO, Gabriel Meluk.



Duró un tiempo sin equipo, tuvo un paso aceptable por Talleres de Córdoba y luego uno agridulce por Oriente Petrolero, de Bolivia, donde vivió otro incidente, en marzo del año pasado, cuando estaba en un establecimiento nocturno y lo persiguieron hinchas de su propio club.



Ahora, en el Atlético Bucaramanga, Dayro encontró un nuevo aire. Lleva 10 goles, y el líder de la tabla de artilleros, Luis Carlos Ruiz, ya quedó eliminado con Cortuluá. Está feliz en la ciudad. “Bucaramanga es una chimba”, le confesó al periodista Arley Durán.



“El Dayro de hoy es mucho más consciente de sus obligaciones en un plantel, sabe que tiene que ejercer un liderazgo positivo, él sabe que es goleador y, si bien ya no tiene ese cambio de ritmo endiablado, ahora tiene cabeza fría para definir, siempre tiene la autoestima altísima porque conoce sus enormes amores con el gol y la afición. Así puede jugar hasta los 45 años, disfrutando del fútbol, porque Dayro jamás ha sufrido este juego”, explicó Rodas, una de las personas que mejor lo conocen. De nuevo, Dayro vive su fiesta.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc