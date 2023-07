Dayro Moreno, el atacante ídolo del Once Caldas, no pierde detalle a la hora de mostrarse en público, con cada atuendo particular que causa furor entre sus seguidores.

Dayro vuelve a ser noticia en las redes por cuenta de su 'look'. El delantero del Once Caldas publicó una foto en la que luce unos zapatos de colores, uñas pintadas de diferentes tonos y unas gafas psicodélicas.



Su atuendo despertó muchos comentarios entre los seguidores del equipo blanco, que festejan la personalidad del delantero.

Además, el delantero aparece en un video en el que canta canciones alusivas al Once Caldas en una fiesta junto a hinchas, por lo que se llevó los mayores afectos de los seguidores del equipo blanco.



Dayro se alista para encarar una nueva temporada en la que aspira ser una vez más protagonosta con sus goles.

No puedo parar de ver este video.

