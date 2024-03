Dayro Moreno, la palabra del máximo goleador en Colombia: 'Nací con ese don'

DAyro Moreno se convirtió este sábado en el máximo goleador histórico del fútbol colombiano al alcanzar su gol 225, en el triunfo de Once Caldas contra Medellín, 1-2.

Dayro venía esperando este momento, estaba preparado para festejar, pero lo invadió la emoción cuando vio que la pelota entraba al arco.

Posteriormente, en declaraciones a Win Sports, el atacante habló de sus sensaciones y de su lucha para llegar a esta cifra.

Dayro Moreno celebra los 225. Foto:Andrés Henao Álvarez Compartir

“Son cosas que salir de mi pueblo Chicoral a mis 15 años, con un sueño, ser profesional, ser campeón con esta camiseta, lo conseguí, vestir a camiseta de mi país, lo conseguí, ir al exterior... Esto es fruto de 21 años de carrera. Pero ante todo, agradecido con Dios, con mis hijas, las amo, ellas sufren, Shantall que está en Santo Domingo, Salomé, en Bogotá, son mi motor. Ellas me dicen ‘papito vas a ser grande’. Salgo a la cancha con esa ilusión. Y a mis cuchos, hermanas, familia, la gente de Chicoral. Y a esta hinchada tan linda, a la directiva, que me dieron la confianza de venir de nuevo a hacer historia. Este equipo es mi vida. Conseguir un logro tan grande que es hacer historia en el fútbol colombiano me llena de orgullo. Se dio en una plaza muy linda como la de Medellín”, dijo Dayro.

Dayro Moreno anota el gol 224 en su carrera en la Liga. Foto:X: @oncecaldas Compartir

Posteriormente, el delantero firmó el balón que pasa a ser el más preciado trofeo: “Tengo mi repisa con mis trofeos, mis medalla, ahora con este balón. Sin palbaras, estoy muy emocionado. Esto es fruto de una vida, de trabajo, de críticas, pero aquí estoy parado”.

Dayro tuvo una frase certera para resumir su logro: “Los Delanteros nos alimentamos de goles, contento de conseguir este logro”.

Finalmente, dejó la modestia a un lado y se declaró goleador desde siempre: "Nací con eso, que no suene prepotente, pero desde la recochita hacia goles, en mi pueblo, en Ibagué, Espinal: nací con ese don”.

DEPORTES