Dayro Moreno: genio y figura... ¡y leyenda! (Meluk le cuenta, opinión)

Dayro Moreno regresó a Colombia el 31 de enero de 2022. Venía de jugar en Bolivia, el fútbol más pobre y más malo de Suramérica. En el Oriente Petrolero apenas anotó 4 goles en 17 partidos. Fue 13 veces suplente. Allá, en Santa Cruz de la Sierra, unos hinchas indignados del equipo lo “sacaron a pata” de una discoteca –como él mismo lo contó después, muerto de risa– cuando vieron que en su mesa servían una botella de whisky.

Así las cosas, cuando Dayro firmó con el Bucaramanga para volver al fútbol colombiano a sus 36 años, pues era fácil suponer que regresaba como el elefante vuelve a su tierra, a esperar el final. Pero no: volvió para renacer en lo que siempre ha sido: un depredador de goles. Fue el que más hizo en la Liga y con el débil Bucaramanga.

Dayro Moreno. Foto:Andrés Henao Álvarez Compartir

Hoy, tras haber arrancado las hojas de dos calendarios, con la camiseta blanca del Once Caldas, su primer amor, su amor de siempre, y con 38 años en la cédula, Dayro escribe su leyenda y está vigente como nunca. Perdón: ¡está vigente como siempre!

Noche de sábado. Minuto 88 y 58 segundos. Dayro recibe la pelota adelante del círculo central del campo, en tres cuartos de cancha. Lleva por el centro el contragolpe. El marcador grita en luces brillantes que Deportivo Independiente Medellín lleva uno y Once Caldas, otro.

Dayro Moreno. Foto:Andrés Henao Álvarez Compartir

Puede ser la jugada que defina el partido. Dayro no para. A la derecha corre un compañero y le pide pista para recibir el pase. Es una buena opción dársela para voltear el marcador y lograr la cuarta victoria seguida del equipo.

Pero Dayro tiene la pierna derecha engatillada, caliente. Sigue avanzando con maña. Un rival lo mira de lejos mientras retrocede. Agranda, dicen los técnicos. No va por él, no lo obstruye, no intenta quitar la pelota.

Dayro parece como que duda. Dayro parece como que frena. Pero no: Dayro sigue, está seguro y no titubea. Huele a pólvora...

Dayro Moreno anota el gol 224 en su carrera en la Liga. Foto:X: @oncecaldas Compartir

Minuto 89 y un segundo. Dayro ha recorrido unos 8 metros. Cuando atraviesa la órbita de la media luna llega al borde de las 18, y... ¡bang! Su guayo se dispara solo: la ‘bola-bala’ serpentea entre la hierba y las piernas de los contrarios hasta meterse en el arco del DIM.

¡Gol! Gol del triunfo, sí, pero es más que eso, es el gol del récord, es el gol de la historia, es su gol 225 en el país, es el gol que lo eleva por sobre todos los miles de futbolistas que en 76 años han disputado fútbol profesional en Colombia: Dayro ya es el más goleador de todos y en todos los tiempos.

Dayro, un futbolista siempre artillero. Un sujeto al que nunca le ha importado el qué dirán. Una persona de carácter, duro y de palabras dulces. Un ser humano completo, de aciertos y fallas.

Dayro Moreno Foto:Mauricio Moreno. EL TIEMPO Compartir

Un tipo sin igual y siempre igual: con las fachas más raras de colores mezclados como en paleta de pintor, con el pelo teñido que, ahora, intenta esconder una calva naciente de hermano franciscano; que se pone gafas oscuras gruesas plásticas y en forma de corazón, que se pinta cada uña distinta, que ha sido de la farándula de luces de neón y del hogar a luz de vela; que baila en la cancha y fuera de ella, que agarra botellas en las discotecas o en el estadio (como cuando abrazó un inflable publicitario gigante de aguardiente para burlarse de todos), cuando baila mientras vive o celebra un gol. Ambas cosas, tan parecidas. Dayro, el futbolista libre que hace persignar a mojigatos.

Dayro: genio y figura... ¡y ya leyenda!

P. D.: Motivo vacaciones, esta columna no se publicará en las próximas semanas. Saludos para todos.

MELUK LE CUENTA

GABRIEL MELUK

EDITOR DE DEPORTES

@MelukLeCuenta

Más noticias de deportes