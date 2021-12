Dayro Moreno, experimentado atacante colombiano, está cerca de regresar ala Liga Betplay para el 2022, tras un periplo por el exterior.



El representante del jugador, Álvaro Muñoz, habló de la posibilidad de que un club colombiano fiche al delantero.

Opción de volver

"Dayro está en estos momentos en miras a tener una reunión importante aquí en Colombia", dijo Muñoz en entrevista en Caracol Radio.



Además, el empresario negó que haya un diálogo con Deportivo Pasto. "Hasta ahora, no. Sí se ha filtrado, varias veces en la calle me he encontrado con gente de fútbol y me lo han preguntado".



Dayro jugó su última temporada en el club Oriente Petrolero de Bolivia. En Colombia jugó en Once Caldas, Junior, Millonarios y Nacional.



