Millonarios trató de buscar soluciones para la falta de gol que lo dejó con las manos vacías en el primer semestre. Así, logró contratar a Luis Carlos Ruiz, que tuvo un muy buen semestre con la camiseta de Cortuluá.

Sin embargo, hubo otro jugador de muchísima experiencia que estuvo a punto de vestirse de azul para el segundo torneo del año. Al final, el negocio no se pudo concretar.



Se trata de Dayro Moreno, el goleador de la Liga 2022-I, con 13 anotaciones, y que acaba de llegar a 300 tantos en su carrera profesional. El atacante, de 36 años, decidió permanecer con el Atlético Bucaramanga.

Así reaccionó Dayro al interés de Millonarios

Dayro Moreno Foto: Dimayor - Vizzor Image

¿Por qué Dayro no regresó a Millonarios? "Tuve la oportunidad de hablar con el presidente, hubo un acercamiento, pero sabemos que en el fútbol es así, por ahí no se llegó a un acuerdo”, explicó Moreno en charla con el VBar Caracol.



Dayro agradeció el interés que mostró Millonarios por sus servicios. “Muchas gracias al profe Gamero, a los jugadores de Millonarios, a la junta directiva porque me tuvieron en cuenta en su proyecto para estar en la plantilla de ellos, pero yo soy un hombre de principios y ya le había dado la palabra a Bucaramanga", aseguró el tolimense.



Ya Moreno había tenido un paso por Millonarios, entre 2013 y 2014: marcó 34 goles, 29 en la Liga y 5 en la Copa Colombia, pero no consiguió ningún título. De Millos, Dayro se fue a Xolos de Tijuana y después firmó con Atlético Nacional, algo que muchos hinchas azules no le perdonaron.



"Yo estoy contento porque la gente desde que llegué me hizo sentir como en casa. Bucaramanga me abrió las puertas y Dios quiera conseguir objetivos más importantes", agregó el atacante.



