A punta de ‘vaca’, el Once Caldas logra contratar a Dayro Moreno

‘El buen hijo vuelve a casa’, así se puede describir el retorno de Dayro Moreno, quien vestirá por cuarta ocasión la camiseta del Once Caldas, luego de que los caldenses confirmaran su vinculación oficial, a través de las redes sociales.

El interés era mutuo entre el jugador y la institución, así lo había señalado Tulio Mario Castrillón, presidente del ‘blanco’, que dijo en su momento: “La vinculación de Dayro depende del aporte de algunos patrocinadores que están dispuestos a ayudar a reforzar el equipo y serían ellos los que destinarían el dinero para su llegada, al igual que una campaña con la hinchada en venta de artículos deportivos”.



Los acuerdos estaban definidos entre la dirigencia y el club, y Dayro, en su intención de quedarse en la capital cafetera, decidió sacrificar el 70 por ciento de su salario, con respecto a lo devengado en Talleres de Córdoba, incluso, sus aspiraciones en el ‘albo’ están por debajo del sueldo ofrecido por Rionegro Águilas, que extraoficialmente superaban los 100 millones de pesos.

¿Cómo se logra vincular al atacante?

“Quiero decirlo a lo paisa, pero es la verdad, estamos haciendo una ‘vaca’ para traer a Dayro’, le manifestó Castrillón a los Dueños del Balón de Manizales.



De esta manera se adhieren empresas patrocinadoras, que aportarán de su capital a la ‘vaca’ para que el tolimense firmara su contrato y se quedará con el ‘albo’.



Además, se solicitó el apoyo de los entes oficiales para que el manizaleño pudiera continuar sin tropiezos su ejercicio, pese al grave momento económico que atraviesa y que espera superar con un proyecto, al aliarse estratégicamente con una empresa internacional del fútbol, de la cual se había dicho que era el nuevo dueño del Caldas, versión desmentida por Castrillón, sin embargo, no se descarta una sociedad o la venta de algunas acciones a futuro.



“La invitación es para que los hinchas del Once Caldas prendan el televisor. Estoy muy agradecido de vestir la camiseta de mis amores. Dios quiera podamos dar la vuelta olímpica”, comentó Moreno.



La organización encargada de producir los licores de Caldas ofreció 500 millones de pesos por lo que resta del 2020 y propuso una campaña promocional con sus distribuidores en el departamento, que permita adquirir recursos por 100 millones de pesos con la compra de aguardiente por parte de los consumidores, lo que garantiza un total de 600 millones de pesos. El Once pidió 850 millones de pesos.

Camiseta pro Dayro

Tulio Mario planea hacer una camiseta conmemorativa de Dayro, con el número 17, cuya venta genera otros recursos que mantengan al jugador en el equipo e invitó a los patrocinadores a seguir con el apoyo de sus sponsors.



Moreno debutó con el Once Caldas, en el 2003 y se marchó del mismo, en el 2007 hacia Brasil, donde tuvo su paso fugaz con el Atlético Paranaense; al 2008 fue contratado dos temporadas por el Steaua de Bucarest de Rumania y registra en el 2010 su primer retorno al ‘blanco-blanco’, para irse nuevamente en el 2011, pero esta vez a México, allí se pone la camiseta del Tijuana.



Después de una irregular participación en el balompié ‘manito’, regresa en el 2012, por segunda ocasión a Manizales, en un semestre de poca figuración y se va ese mismo año a Junior de Barranquilla.



Posteriormente pasa a Millonarios y en el 2014 se requieren sus servicios otra vez en el Tijuana, institución que en el 2017 le deja el camino libre para arribar a Colombia, aunque con Nacional, del que salió despedido, tras un bochornoso episodio, en el que por poco se va a los golpes con su compañero Jeison Lucumí, en un partido contra el Cali. Luego del incidente, recala en talleres de Córdoba, que le da su carta de libertad para que juegue por cuarta ocasión con el equipo de sus amores.



Se espera que, al finalizar la temporada, el romance entre Moreno y el Once Caldas continúe, lo que haría factible la renovación del ofensivo en el 2021, por lo que se adelantan las gestiones que garanticen los pagos del puntero a futuro.



Jown Cardona es nuevo jugador del Once Caldas



La presentación oficial del futbolista se confirmó a la par con la contratación de Dayro Moreno.



El mediocampista llega procedente del León de México: “Estoy muy feliz y muy contento por estar en este club. Estoy seguro de que vamos a conseguir cosas muy importantes”, comentó el mediocampista.





RAMÓN ANDRÉS SALAZAR

Para EL TIEMPO

Manizales