Dayro Moreno quiere seguir de largo: 'Voy por Víctor Aristizábal'

Dayro Moreno está cada vez más cerca de romper un récord histórico de la Liga: el atacante del Once Caldas le marcó este miércoles a Millonarios en El Campín y llegó a 223 goles en el fútbol profesional colombiano.

Un gol de penalti en el minuto 77 le permitió a Dayro quedar a un solo gol de la marca que ostenta el colomboargentino Sergio Galván Rey desde 2011. Pero el delantero nacido en Chicoral, de 38 años, quiere mucho más.

Moreno es tercero en la lista de goleadores históricos colombianos, contando los conseguidos en el exterior. Con su tanto de este martes, llegó a 335 en su carrera, sin contar dos que anotó en el extraño torneo de ascenso de 2002, en el que Dimayor mezcló a los equipos de la B con las reservas de las escuadras de primera división.



El máximo artillero histórico colombiano es Víctor Hugo Aristizábal, quien anotó 348 goles en su carrera. Y muy cerca está Radamel Falcao García, con 347. Dayro quiere seguir de largo.

Foto: Javier Agudelo. Archivo EL TIEMPO



“Vamos detrás de Aristizábal y detrás de Falcao, para que sepan también”, sentenció el técnico del Once Caldas, Hernán Darío Herrera. “Creo que con lo que está haciendo él, estamos cerquita, no está tan lejos tampoco. Le quedan dos años, ¿no?”, agregó el DT.



Dayro le respondió entre risas: “No, profe, ¡tres!”, y agregó: “A los goleadores, respeto, yo siempre he tenido respeto por los colegas. Sabemos que acá en Colombia hay mucho goleador, eso no es un secreto. Puedo nombrar 20 o 30, y todos son grandes. Yo trabajo por lo mío, y voy a buscar ese récord, y como dijo el profe, también voy por Aristizábal”.



Moreno agradeció el trabajo de Herrera, del cuerpo técnico y de sus compañeros para seguir en carrera por la marca histórica. “Esto es fruto del cuerpo técnico, del preparador físico, que hemos conformado en el equipo. Todos trabajan para la misma situación. Si me cuido muchísimo en todo, en la comida que es lo más importante, lo mantiene a uno”, señaló.



El próximo partido del Once Caldas será este viernes, contra Deportivo Cali en Palmaseca, curiosamente, uno de los estadios en los que Dayro nunca ha marcado goles. El otro es el Sierra Nevada, de Santa Marta.



DEPORTES

