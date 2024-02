Dayro Moreno anotó gol y se acerca al récord de Galvan Rey: ¿a cuántos goles quedó?

Dayro Moreno sigue sumando goles en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC), llegó a las 222 anotaciones y se acerca cada vez más al récord de goles del rentado nacional que actualmente lo ostenta Sergio Galván Rey con 224 tantos.



El atacante de 38 años amplió su cuenta de goles este jueves con su tanto contra el Deportivo Pereira en el clásico del eje cafetero por la fecha 8 de la Liga colombiana. Sin ponerse nervioso, el goleador transformó un penalti a favor en el minuto 90+1.

Con este tanto, Dayro moreno ya está a solo dos goles de Sergio Galván Rey y acecha peligrosamente la marca impuesta por el delantero colombo argentino, ya que viene anotando casi una fecha de por medio, por lo que de seguir este ritmo puede alcanzar el récord este mismo semestre.



Moreno ha anotado cinco goles en ocho fechas. El primer tanto fue contra Boyacá Chicó en el debut en 2024 y luego le marcó contra Nacional en la fecha 3, luego Bucaramanga sería su siguiente víctima, en la jornada 6 hizo lo propio contra Patriotas y Pereira sufrió al goleador en el Palogrande.

Dayro podría abandonar el Once Caldas en 2024. Foto: @oncecladas / Archivo EL TIEMPO

Once Caldas vs. Pereira

Un Deportivo Pereira eficaz sorprendió a un Once Caldas desconcentrado en el estadio Palogrande de la ciudad de Manizales. El 'matecaña' se llevó el clásico del eje cafetero 1-2 en la fecha 8 de la Liga colombiana.



En el segundo minuto de juego llegó el primer gol del partido, con un ataque en velocidad del equipo visitante, en el que Carlos Darwin Quintero fue protagonista, repartiendo balón y luego capturando un rebote para anotar el 0-1.



Al minuto 7 llegó el 0-2 con un auténtico golazo de Andrés Ibargüen, previa asistencia de Darwin Quintero, y una acrobática definición en el área del equipo albo. ¡Sorpresa en el Palogrande!

Once Caldas vs Deportivo Pereira Foto: Once Caldas

El partido se fue emparejando gracias al empuje del Once Caldas y la tranquilidad matecaña por la ventaja.



En la segunda parte, Once hizo más por acortar distancias, pero falló en repetidas ocasiones a la hora de tomar la última decisión.



El blanco de Manizales insistió siempre, luchó, pero no llegaba al gol. Solo hasta el minuto 90, que el VAR llamó al árbitro Alexander Hinestroza, llegó la ilusión: penalti que cobró Dayro Moreno (90+1’) y el 2-1 del descuento.

Dayro Moreno Foto: Twitter: @oncecaldas

