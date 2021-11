El capitán Mackalister da el grito de batalla: Millos va por la 16

Tiene 35 años y hace 16 debutó como profesional con la misma camiseta que viste hoy, la de Millonarios. Tuvo que aprender, un poco a los golpes, en un mal momento del club, y luego dio vueltas por el país para acumular experiencia: Bogotá FC, Pereira, Real Cartagena, Tolima.



En 2015, David Mackalister Silva regresó a Millonarios y hoy es un segundo técnico dentro de la cancha, un jugador al que los más jóvenes tienen como espejo y uno de los hombres que quieren guiar a Millonarios, desde hoy, a buscar una nueva estrella en el fútbol colombiano.



El primer reto será en una cancha atípica: enfrentarán al América de Cali en el estadio Romelio Martínez, de Barranquilla, a puerta cerrada (6:05 p. m., con señal de Win Sports +).



Tras un bajón de cuatro partidos en los que Millos no ganó, el equipo llega con aire en la camiseta tras vencer a Nacional en Medellín. Y quiere más: volver a salir campeón de Liga después de cuatro años de haber conseguido la estrella 15.

Vienen de ganarle a Nacional

Mackalister Silva se resigna tras la eliminación de Millonarios. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

¿Qué significa, de cara a cuadrangulares, haberle ganado a Nacional?

Sin duda alguna, la victoria era necesaria por eso mismo, las cosas no habían estado bien, no podíamos dejar entrar la desconfianza.



El semestre pasado estuvieron cerca del título. ¿Qué lección les dejó esa final?

La lección es que vimos que podíamos hacer cosas buenas, tenemos equipos para hacerlo. Con una camada muy joven, haber llegado a una final es muy importante.



Ya con cabeza fría, ¿por qué se perdió esa final contra Tolima?

Sin duda alguna fue la concentración: empezamos ganándolo y nos lo dieron vuelta. Eso nos obliga a hacer más trabajo mental, que lo hemos venido trabajando, y con la experiencia que se ha adquirido, pues podemos pensar en cosas grandes.



¿Cambió en algo el equipo desde entonces?

Creo que, la verdad, decir que Millonarios cambia por un jugador o no, no lo veo. Lo de nosotros es una idea de juego, es un modelo de juego que debemos seguir, independientemente de quien juegue.



¿Y cuál es esa idea de juego?

La idea de Millonarios siempre va a ser tener orden, salida limpia, presión alta, independientemente del estadio o el rival.



¿Cómo maneja el hecho de ser el jugador experimentado en un grupo tan joven?

Se parte inicialmente del ejemplo, uno tiene que ser ejemplo, tiene que demostrar el profesionalismo y la responsabilidad para representar un club como en el que nosotros estamos. Los jóvenes del equipo son personas que les gusta aprender, que se dejan enseñar.



Vigente con 35 años

"Gamero es un profesor: no tiene ningún problema en parar un entrenamiento para enseñarte algo, cosas tan sencillas como el control del balón".

TWITTER

¿Cómo se mantiene tan vigente a los 35 años?

La importancia en un jugador tiene que ver con el profesionalismo, con el cuidado personal, todas estas cosas, el entrenamiento invisible. Cuando uno ama algo, tiene que luchar para conservarlo.



Alberto Gamero ya fue campeón con Boyacá Chicó, con Tolima, ya fue finalista con Millonarios. ¿Cuál es la clave de eso?

Lo primero, Gamero es un profesor: no tiene ningún problema en parar un entrenamiento para enseñarte algo, cosas tan sencillas como el control del balón, un técnico que te corrige. Pero también lo hace en el comedor, en la manera de hablar, de vestir. Es un profesor que se preocupa por todo.



No pudieron ganarle a ninguno de los rivales que van a enfrentar. ¿Afecta eso?

Es un grupo duro, difícil, porque tenemos, para nuestra manera de ver, equipos con diferentes maneras de juego. Somos conscientes de que no obtuvimos los mejores resultados contra ellos, pero también esos resultados nos dejaron enseñanzas, nos dan oportunidad para arreglarlo.



¿Cómo analiza a América, Alianza Petrolera y Tolima?

América es un equipo duro, difícil, que tiene una idea de juego importante, la basa mucho en los duelos. Alianza es un equipo al que le gustan mucho las transiciones, arrancando del buen trato de pelota, y Tolima es un equipo físico, atlético, muy duro.



En la calle queda la sensación de que la nómina de Millonarios es corta. ¿Lo sienten así?

No, la verdad, somos un equipo que, más que depender de jugadores, estamos basados una idea de juego. Cuando falta alguno, debemos sobreponernos a eso, el jugador mas importante es el que está. Por eso se hace tanto énfasis en los compañeros cuando no están siendo tenidos en cuenta para trabajar: cuando no está uno en el equipo titular, tiene que trabajar aún más. Acá hay 30 jugadores, cada uno sabe lo que debe hacer cuando entra a la cancha.



Alrededor suyo han crecido dos jóvenes, Émerson Rodríguez y Daniel Ruiz.

Son jugadores, primero mu y talentosos, jóvenes, jugadores que aprenden. Nos preocupamos mucho en enseñar, hay que complementarlos con el ejemplo, compartiendo para lo que pueda venir.





José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc