David González: 'No uso términos para que salgan a decir: ¡Guau, cómo sabe' 

Deportes Tolima se convirtió en una máquina de ganar. El líder del cuadrangular sefimifinal A lleva dos meses de ensueño y a pura victoria. El 21 de septiembre pasado, en la fecha 13, con solo 7 partidos por jugar y con la clasificación en veremos, David González dirigió su primer partido en el equipo y ganó 2-0 al Envigado. Fue el primero de los 11 triunfos que lleva en los 12 partidos que ha disputado: un registro casi perfecto e inusual. Tolima, con siete victorias consecutivas, tiene un pie en la final de la Liga. El técnico le contesta a EL TIEMPO.

¿Cuál fue su fórmula mágica?

“En realidad no hay fórmula mágica. Es una sumatoria de muchos ingredientes, empezando por el momento adecuado, porque un grupo de jugadores muy talentoso estaba necesitando un poco de confianza, y que la suerte estuviera un poquito de su lado. Arrancamos por ese partido en Pasto que se gana con un penalti en el último minuto (1-2, 90+14’, con el entrenador encargado). Un penalti que, de hecho, fue bastante dudoso. Y desde ahí empezamos, simplemente, a concientizar a todos de que ahora los vientos soplaban a nuestro favor”.



“Ademas, pues, obviamente, a trabajar: empezamos a hacer muchas cosas en la cancha, a cambiar de a poco sin que fuera algo abrupto, y los jugadores empezaron a encontrar su mejor rendimiento, y cuando tenés no solo 11 sino 12, 13 o 14 jugadores en su mejor rendimiento, pues eso se traduce en victorias”.



Eso no va en contra de lo que dicen todos los técnicos sobre los procesos de largo tiempo. ¿Simplemente es tener buenos jugadores y un entrenador con una idea de juego y con eso se resuelve...?

“Hay que partir de la base de que los jugadores, en términos industriales, son la materia prima y, definitivamente, pues entre mejores jugadores tengas más fácil vas a poder llevar a cabo tu idea, más fácil se van a poder lograr cosas en el tiempo mucho menor, a si tienes jugadores de menos calidad. Definitivamente la calidad de jugadores fue lo que nos hizo a nosotros saber que podríamos llevar a cabo una idea y muchas cosas que ya se ven en el juego del equipo. Esto no es simplemente decir: ‘Tengo 11 buenos jugadores y los suelto en la cancha y que resuelvan’. Eso, no”.

Facebook Twitter Linkedin

Diego Herazo. Foto: Deportes Tolima

“Hay una idea establecida, hay un plan de juego establecido, hay un trabajo en la semana en el que se les indica y enseña, y se hacen cosas que después se van a dar en los partidos. Pero, definitivamente, la calidad de ellos hace que todo eso se obtenga más rápido, así como que se puedan dar resultados más rápido también. Obviamente, un proceso va a hacer que esos resultados se puedan sostener en el tiempo”.



Pero ¿en qué quedan los procesos en nuestro fútbol cuando en menos de dos meses usted llega y hace una máquina de ganar?

“De todas maneras, creo que no es lo normal esto que se conjugó acá en este equipo para que pasara lo que está pasando. Creo que no es algo que pase muy a menudo y creo que va a ser el tiempo el que diga cuál va a ser el final. Esperamos que esta historia tenga un final feliz, pero en situaciones normales es el tiempo el que hace que un equipo se compenetre, que los jugadores se conozcan, se generen automatismos. Aquí teníamos, obviamente, la ventaja de un equipo que llevaba buen rato compitiendo junto que, aunque no había tenido buenos resultados, tenía jugadores que se conocían y sabían que en cualquier momento las cosas iban a cambiar.

Es inevitable pensar que los jugadores no le andaban al técnico anterior y que tan pronto lo cambiaron empezaron a ganar. ¿Es muy simplista esa lectura...?

“Para mí eso no pasa. Desde mi condición como jugador que fui durante toda mi vida, juzgo que nunca un jugador decida no andarle a un técnico y, después, cuando llegue otro, entonces, sí. Lo que hay es problemas más de fondo en los que nosotros como entrenadores nos tenemos que autoevaluar: ¿qué estamos haciendo para generar malos o buenos rendimientos. El jugador nunca va a querer dejar de ganar. El jugador quiere ganar sea cual sea el técnico que tenga. El jugador quiere ganar siempre, pero depende del entrenador encontrar el mayor potencial de cada jugador”.



Tras vencer al Cali el fin de semana, le preguntaron por la clave de su éxito, y usted contestó de lo simple de transmitir su idea. ¿Lo dijo por sus antecesores en el Tolima o por la moda que impera de ‘demostrar’ sabiduría?

“En realidad no fue por ninguna de las dos. La gente se queda con mi respuesta, pero la pregunta fue si yo estaba mandando un mensaje de que no se necesita tanto concepto y tanta cosa, y que todo era dejar en libertad a los jugadores, que salieran y jugaran. A mí eso no me cayó del todo bien, pues se cuestiona el rol del técnico. Considero que un técnico que solo tenga felices a sus jugadores y los tire a la cancha para que ellos resuelvan, pues eso lo puede hacer cualquiera”.



“Mi respuesta fue que en las ruedas de prensa yo no uso términos para que salgan a decir: ‘¡Guau, cómo sabe David González!’. No necesito hacer eso porque lo hago con mi grupo en los entrenamientos y, eso sí, trato de hacerlo de la manera más sencilla. No me interesa si los jugadores les entendían a los técnico que tuvieron, ni lo dije para criticar a nadie. Quise darle a entender al que formuló la pregunta que aquí verdaderamente se trabaja, que hay ideas y conceptos claros que se enseñan”.





GABRIEL MELUK

Editor de DEPORTES

@MelukLeCuenta

Más noticias de deportes