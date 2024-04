Daniel Torres, el león mayor de Santa Fe, listo para desafiar a Atlético Nacional

Si Santa Fe es el equipo de los leones, Daniel Torres bien puede ser el jefe de la manada. Es ese mediocampista que sale a jugar como si cada partido fuera una batalla, una cacería. Torres impone su coraje, lanza su rugido ensordecedor para que los rivales sepan a qué se enfrentan, y tiemblen, y para que sus compañeros se sientan más seguros, respaldados. Este sábado, cuando Santa Fe enfrenta a Atlético Nacional en El Campín, Torres sale armado de valor y valentía para ir por la presa, para ir por otra victoria.

Daniel Torres lleva el escudo de Santa Fe tatuado en el alma, bien debajo del escudo original, bien adentro de su piel. En Santa Fe se formó, en Santa Fe debutó, en Santa Fe se hizo león. En Santa Fe ya fue campeón, multicampeón, ganó dos Ligas, una Copa, dos Superligas. Quiere más. Su hambre es enorme.

Un día se fue, se puso otras camisetas, vistió otros colores, incluso fue a España, incluso estuvo en la Selección Colombia, pero cuando regresó a Bogotá, fue como si nunca se hubiera ido. Han pasado los años, ya tiene 34, su melena es cana, porque ya no es el leoncito bravero, ahora es todo un león mayor.

Daniel Torres, jugador de Santa Fe.

Estuvo en el Independiente Medellín. Allí no estuvo de paseo. Ganó una Liga (2016), allí regresó tras su viaje por Europa, impuso su liderazgo, se hizo necesario, se hizo querer, luego se fue y se hizo extrañar.

Este año retornó al equipo cardenal y llegó como lo que es, un jugador ya curtido. No había que esperarlo ni acomodarlo ni buscarle puesto, si acaso, buscarle compañeros. Torres llegó y ocupó su lugar, como si nunca se hubiera ido. Ahí está, en el medio campo, muy jefe, muy león, el hincha lo ve, lo admira, no necesita alentarlo porque él se alienta solo, juega como si siempre estuviera motivado, va al choque, al piso, arriba, destruye, quita la pelota, intimida y no se deja intimidar, y luego tira sus pases precisos.

Por todo eso es que Daniel es el soporte sobre el cual se edifica el Santa Fe de Pablo Peirano, ese que está prácticamente clasificado a los cuadrangulares, que tiene 27 puntos y que cada vez luce más sólido. Sí, está el goleador Hugo Rodallega, otro necesario, pero Torres hace su labor, sus tareas, como un elegante obrero.

Este es uno de esos partidos en los que más se necesita su fiereza, cuando en frente estará Atlético Nacional. Un Nacional debilitado, colapsado, casi eliminado, pero vivo aún, necesitado, urgido, y por todo eso es que este partido tiene su enorme importancia.

Gerardo Pelusso, el DT que sacó campeón a Santa Fe de la Copa Sudamericana en 2015 y que es el maestro de Peirano, será el invitado de honor del club. Y en su regreso, no dudó en elogiar a Torres. “Cuando llegamos en 2015, él se fue al Medellín, no pudimos disfrutarlo, pero vino en esta etapa ya maduro, y es un líder, como Rodallega; son los primeros que entrenan, los primeros que llegan, los que más se cuidan y los que más corren”, dijo.

Daniel Torres ha jugado los 15 partidos que lleva Santa Fe en esta temporada, ratificando su gran forma física, libre de lesiones. Además, ha hecho dos goles, a Águilas y a Patriotas. Y cuando anota, sonríe, estira sus brazos, dibuja un corazón con sus manos y va al encuentro de los abrazos, con esa pasión que lleva por esa camiseta, como si quisiera abrazar a toda la manada.

