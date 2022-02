El centrocampista bogotano Daniel Ruíz asumió este 2022 el peso de portar el número 10 en su espalda. Y, por lo que ha demostrado en lo corrido del año, no le ha pesado la lista de grandes jugadores con ese número en la historia de Millonarios.



Por su buen rendimiento, el joven creativo de los albiazules, quien viene de ser una de las piezas clave en los últimos dos torneos del equipo, ha aumentado considerablemente su valor en el mercado. No en vano, según reseña el portal especializado 'Tranfermarkt', es el futbolista Sub-20 mejor valorado de toda la Liga BetPlay.

Las jóvenes promesas

De acuerdo con las estimaciones de la página en mención, estos son los jugadores de 20 o menos años mejor tasados del fútbol colombiano.



10. Andrés Arroyo

Jaguares de Córdoba

350 mil euros



9. Juan David Mosquera

Independiente Medellín

350 mil euros



8. Edgar Guerra

Millonarios

350 mil euros



7. Carlos Andrés Gómez

Millonarios

400 mil euros



Millonarios es el equipo con más jugadores en el listado. Foto: Millonarios FC

6. Brayan Gil

Alianza Petrolera

400 mil euros



5. Jersson González

Santa Fe

400 mil euros



4. Juan Manuel Cuesta

​Independiente Medellín

​500 mil euros



3. Nelson Palacio

Atlético Nacional

500 mil euros



2. Yaser Asprilla

Envigado

1 millón de euros



1. Daniel Ruíz

Millonarios

1,1 millones de euros

