Luego del título de la Liga colombiana, Millonarios se encuentra preparando la pretemporada y buscando fichajes para afrontar el segundo semestre del año. Sin embargo, los planes del club ‘embajador’ podrían cambiar si se da el regreso inesperado de uno de los jóvenes talentos que brilló el año pasado en el club.



Daniel Ruiz fuera de los planes del D.T. de Santos

Daniel Ruiz Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

El volante zurdo Daniel Ruiz podría tener un regreso inesperado al conjunto bogotano, según reportaron varios medios de Brasil. El jugador que defiende los colores del Santos no ha logrado un puesto titular en el cuadro paulista y su salida del Brasileirao no está del todo descartada.



De acuerdo con la información entregada por el diario Globo Esporte de Brasil, la llegada del técnico Paulo Turra al banquillo relegaría al talentoso colombiano a ser parte de la rotación del equipo y sus minutos en el Santos se podrían ver muy reducidos, debido a que no cuenta en el proyecto del estratega.



“El entrenador Paulo Turra ya no cuenta con los mediocampistas Daniel Ruiz, Ivonei y Ed Carlos para la secuencia de la temporada de Santos. El trío fue notificado, este martes, que ya no estarán listados para los partidos”, escribió el medio citado.



Debido a este cambio repentino en el presente de Daniel Ruiz, se ha especulado con un posible regreso a Millonarios, dado que el joven talento sigue siendo jugador del cuadro ‘embajador’ y salió rumbo a Brasil en calidad de cedido. De hecho, su préstamo en Santos está pactado hasta el 31 de diciembre de este año.



Julián Capera, periodista especializado en el mercado de fichajes del Fútbol Profesional Colombiano, explicó que el ‘ballet azul’ aún no ha sido notificado por parte del club paulista sobre una posible cancelación del préstamo.

🚨Ⓜ️ Millonarios no ha sido notificado de algún interés de Santos 🇧🇷 para interrumpir el préstamo de Daniel Ruiz. En caso de darse, se estudiará si lo más conveniente es su regreso o aceptar otra oferta.



🧮 Por ahora la cifra de minutos acordada para que su compra sea… pic.twitter.com/Rwfd8yRoO6 — Julián Capera (@JulianCaperaB) July 4, 2023

"Millonarios no ha sido notificado de algún interés de Santos para interrumpir el préstamo de Daniel Ruiz. En caso de darse, se estudiará si lo más conveniente es su regreso o aceptar otra oferta. Por ahora, la cifra de minutos acordada para que su compra sea obligatoria está lejos de cumplirse", reveló el comunicador.

Representante del jugador habló sobre el futuro de su cliente



Ante las diversas especulaciones que se han generado con el posible regreso de Daniel Ruiz a Millonarios, Mauricio Serrano, representante del zurdo, explicó en un diálogo con Caracol Radio que Daniel se encuentra feliz en Brasil y lo que busca contar con más minutos.



“Estamos explorando posibilidades. Lo único cierto es que no está jugando mucho, hace una semana hubo cambio de entrenador y al parecer este nuevo entrenador no va a tenerlo tanto en cuenta, en ese orden de ideas vamos a mirar qué posibilidades hay. De momento no hay nada oficial de parte de Santos", afirmó el empresario.



Por otro lado, se reveló que el jugador de 21 años de edad tendría como primera posibilidad un retorno a Bogotá para volver a vestir la casaca del campeón de la Liga colombiana.

Junior vs. Millonarios. Festejo de Daniel Ruiz Foto: Óscar Berrocal. Agencia Kronos

“Claro, es una posibilidad, Millonarios es el propietario de sus derechos y él está a préstamo hasta diciembre. En caso tal de que se negocie una posible salida de Daniel, la primera opción sería regresar a Millonarios si no hay ofertas de otro lado”, detalló Serrano.



Sin embargo, no descartó un destino lejos de Colombia. “Afortunadamente, el jugador tiene bastante mercado. Si hay algo bueno para todas las partes, se va a analizar así como se estudió cuando llegó la oferta de Santos. Hay distintas ofertas, pero todavía todo está muy prematuro, sigue siendo jugador de Santos y habría que negociar una eventual salida”.

Números de Daniel Ruiz esta temporada con Santos



No ha sido una aventura soñada para el volante colombiano en el fútbol brasileño, los pocos minutos y la escasez de goles ha marcado su travesía por el Santos de Brasil.



Esta temporada, el futbolista bogotano ha disputado un total de 19 partidos, sumando Brasileirao, Copa Sudamericana, Campeonato Paulista y Copa de Brasil. Además, en sus 646 minutos de juego, no ha logrado marcar gol con la casaca del ‘peixe’ y solo ha repartido dos asistencias.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

