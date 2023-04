Atlético Nacional está en espera de saber cuándo podrá volver al estadio Atanasio Girardot, luego de los desmanes del pasado domingo protagonizados por la barras Los del Sur.



Luego de lo sucedido, el propio alcalde de Medellín, Daniel Qiuntero, dio fuertes declaraciones contra el equipo verdolaga.



"No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas, y la vigilancia sea pagada por el equipo. Prefiero a los policías cuidando a la gente en las calles", fue su primer pronunciamiento.

El estadio fue evacuado debido a los actos violentos en la tribuna sur. Foto: Cortesía

El presidente del cuadro verdolaga, Mauricio Navarro, manifestó en distintos espacios radiales que el Atanasio Girardot es alquilado y que, si no se los alquilan más, buscarían jugar en estadios fuera de Medellín o, si es el caso, fuera del país.

Esta declaración generó una nueva y vehemente respuesta del alcalde. "Si el presidente de Nacional cree que me va poder tratar a mí como trata a sus hinchas, está muy equivocado. Inasistencia a las mesas de seguridad, 1.000 millones en daños, 89 heridos, 800 policías por partido y todavía tiene la conchudez de amenazar a la Alcaldía. No me conoce definitivamente", apuntó Quintero en su cuenta de Twitter.

Quintero hace un llamado a las partes

Este miércoles, en una rueda de prensa en Bogotá, el alcalde Quintero volvió a referirse a la polémica.



Quintero regresó anticipadamente de su gira por Centroamérica para resolver personalmente el problema del Atlético Nacional y el fallido intento de acuerdo con la barra.



Quintero se puso la camiseta de Nacional y manifestó: "Venimos con la misión de que vuelva el fútbol a la ciudad. Tenemos dos retos: poner de acuerdo a dos grupos de tono beligerante: pido a la organización Ardilla Lulle que le diga a los directivos que reconozcan la importancia de un lenguaje asertivo con el equipo de la barra más grande del país, y a la barra, no usar la violencia como mecanismo para resolver las diferencias; tercero, tienen que sentarse en la mesa".



"La idea es que en la reunión el viernes logremos el objetivo final", agregó.



Insistió en la postura que deben tomar las partes. "Los dirigentes deben cuidar el lenguaje y las barras ser más inteligentes. Deben ponerse de acuerdo. Si una parte se porta mal, termina mal. Si logramos eso habrá fútbol".



Sobre las intervenciones del secretario de Gobierno de Medellín, dijo: "La decisión la tomo yo. Mi misión es sentar a las partes. Las dos partes se han equivocado, el que crea que la directiva no se equivocó, no se da cuenta que no fue a la mesa de seguridad un día antes del partido".



Sobre la propuesta de democratización de equipos, dijo: "No creo necesario sea solución que resuelva este problema, ayudaría para temas de decisiones... Lo que sí sirve es trabajar con las barras".



"El señor navarro a veces cree que es mi jefe... Se le olvida que Nacional es el equipo de Medellín".



Por ahora Nacional jugará en Barranquilla su partido de Copa Libertadores contra Melgar, este jueves.



a tocar darles calmantes a las directivas de Nacional".



El partido del domingo contra Envigado está en veremos, pues allí estudian si se dan las condiciones de seguridad para acoger el juego.







PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

